Як очистити брудні та потерті плінтуси: корисні поради

Як очистити брудні та потерті плінтуси / © Credits

Реклама

Плінтуси приховують щілини між стіною та підлогою, захищають від вологи та слідів від меблів і взуття. Але саме плінтуси часто забувають помити, а з часом вони накопичують пил, бруд і навіть темніють від потертостей. Як доглядати за плінтусами, щоб вони мали вигляд, як нові, розповіло видання Real Simple.

Плінтуси, особливо у квартирах із активним життям і домашніми улюбленцями, швидко збирають пил, плями від рук, сліди від взуття, краплі бруду і навіть залишки їжі. Якщо їх не очищати регулярно, на поверхні з’являються стійкі забруднення, які важко відтерти. Також потерті місця псують зовнішній вигляд кімнати та створюють відчуття недоглянутості.

Що знадобиться для очищення

Пилотяг із насадкою для меблів або довгою насадкою

Мікрофіброві серветки (бажано кілька штук)

Маленьке відерце чи тазик

Мийний засіб для посуду (жиророзчинний)

Меламінова губка

Ватні палички для важкодоступних місць

Ластик

Як очистити плінтуси

Приберіть меблі

Щоб зручно дістатися до плінтусів, варто трохи відсунути меблі від стін. Це створить простір для ретельного прибирання та збереже меблі від випадкових пошкоджень.

Реклама

Видаліть пил і павутину

Спочатку видаліть пил і павутину, адже сухе чищення допоможе уникнути розмазування бруду під час вологого прибирання. Використовуйте пилотяг із м’якою насадкою, дустер із довгою ручкою чи мікрофіброву серветку. Працюйте зверху вниз, не забувайте про кути.

Підготуйте мийний розчин

У тазик або відерце налийте теплу воду та додайте кілька крапель мийного засобу для посуду (приблизно ½ ч. л на 2 л води). Якщо плінтуси знаходяться на кухні чи сильно забруднені жиром, збільште кількість мийного засобу до 1 ч. л.

Протріть плінтуси

Візьміть мікрофіброву серветку, змочіть її у розчині та добре відтисніть, щоб вона була вологою, але не капала. Рухайтеся зверху вниз, акуратно знімайте бруд. Для важкодоступних ділянок та кутів скористайтеся ватними паличками, змоченими у мильній воді.

Видаліть складні забруднення

Потертості та сліди від взуття — чудово допоможе меламінова губка. Легенько змочіть губку та акуратно протріть забруднене місце, не натискайте сильно, щоб не пошкодити фарбу.

Шар пилу та забруднень на натуральному дереві чи пофарбованих плінтусах — використовуйте ластик для олівців. Ретельно протріть потерті ділянки, потім приберіть залишки гумки за допомогою пилотягу чи серветки.

Пластикові плінтуси з сильними потертостями — застосуйте спеціальний технічний аерозоль. Нанесіть невелику кількість на м’яку серветку та протріть проблемне місце. Після цього витріть поверхню чистою вологою тканиною, щоб видалити залишки засобу.

Висушіть плінтуси

Після вологого прибирання протріть плінтуси сухою серветкою і дайте їм повністю висохнути перед тим, як ставити меблі назад.

Реклама

Як часто чистити плінтуси

Пил та легкі забруднення рекомендується видаляти під час регулярного прибирання, принаймні раз на два тижні.

Глибоке миття та видалення потертостей — мінімум один раз на рік.

Негайне очищення — будь-які сліди від пролитої рідини, їжі чи бруду краще прибирати одразу, щоб уникнути застарілих плям.

Поради

Регулярно пилососьте плінтуси, щоб не осідав пил.

Витирайте плями одразу, не допускайте їхнього засихання.

Для запобігання накопиченню пилу спробуйте протирати плінтуси сухою серветкою чи навіть звичайною сухою тканиною для прасування. Вона залишає тонку силіконову плівку, яка допомагає відштовхувати пил.

Уникайте надмірного зволоження за миття, щоб не пошкодити фарбу чи дерево.

Якщо у вас є домашні тварини, приділіть особливу увагу чистоті плінтусів, адже вони часто стають «жертвами» лап і слини.

Плінтуси — маленькі, але дуже важливі деталі інтер’єру, які впливають на загальне враження від дому. Регулярний догляд допоможе зберегти їхній свіжий вигляд, а правильні методи очищення — позбавлять від зайвого клопоту з відмиванням стійких забруднень.