Як очистити душову кабіну: рецепт домашнього засобу

Але є гарна новина, прибрати ці «сліди» легко і без дорогих хімічних засобів, за дорогою інгредієнтів, які майже завжди є під рукою. Блогерка Софія Сізова поділилася простим рецептом, який справді працює.

Що вам знадобиться

Вас потрібні всього три компоненти:

Лимонна кислота 2 л

Засіб для посуду 1 л

Гаряча вода 200 мл

Так, усе максимально просто. Лимонна кислота працює як природний розчинник кальцієвих відкладень, а мильний засіб допомагає розчинити жир і залишки мила. Гаряча вода активізує процес і робить очищення ефективнішим.

Приготування

Змішайте інгредієнти. У великій ємності об’єднайте лимонну кислоту, засіб для посуду та гарячу воду. Ретельно перемішайте до однорідного стану. Нанесіть на поверхні. Використовуйте губку чи розпилювач, щоб рівномірно покрити скло, металеві деталі та плитку. Зачекайте 10–15 хв. Дайте засобу подіяти: мильний наліт і водний камінь почнуть розчинятися. Зітріть губкою чи серветкою. Легкими круговими рухами пройдіться по всіх оброблених місцях. Змийте водою. Промийте поверхні теплою водою, щоб змити залишки засобу.

Поради

Використовуйте гумові рукавички, якщо у вас чутлива шкіра.

Для сильних відкладень залиште засіб на поверхні трохи довше.

Регулярне прибирання — ключ до того, щоб наліт не накопичувався.

Після душу протирайте скло сухою серветкою, щоб запобігти появі нових плям.

Лимонна кислота — це природний антиоксидант і м’який кислотний розчинник. Вона розчиняє мінеральні відкладення, але не шкодить металу чи склу. Засіб для посуду видаляє жир і залишки косметичних продуктів, які осідають на поверхнях. Разом ці два інгредієнти створюють ефективний, безпечний для дому і довкілля засіб.

Якщо робити таке прибирання раз на тиждень, душова кабіна залишатиметься прозорою і без нальоту та подальшого використання дорогих спреїв.

Проста суміш лимонної кислоти, мила та гарячої води — це ваш домашній супергерой проти нальоту і водного каменю. Швидко, безпечнo, ефективно та бюджетно.