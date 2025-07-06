Як очистити клавіатуру ноутбука: корисні поради

Як очистити клавіатуру ноутбука / © Associated Press

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Видання Real Simple надало корисні поради щодо того, як чистити клавіатуру правильно — без шкоди для пристрою, а також зробило велику інструкцію спеціально для читачів.

Що важливо знати перед початком

Перед тим як взятися за очищення, зверніть увагу на те, що не можна робити та те, що може зіпсувати клавіатуру:

Не чистьте клавіатуру, коли ноутбук увімкнений чи підключений до зарядки.

Не розпилюйте рідину безпосередньо на клавіші.

Не використовуйте агресивні засоби: хлор, аміак, відбілювач.

Не знімайте клавіші, якщо не впевнені, що їх можна легко повернути на місце.

Як часто потрібно чистити клавіатуру

Раз на тиждень — якщо ви працюєте на ноутбуці щодня.

Щодня — якщо часто їсте за комп’ютером або ділите ноутбук з іншими.

Після захворювання — обов’язкова дезінфекція.

Що знадобиться для прибирання

М’яка щіточка (можна стару зубну щітку)

Мікрофіброва серветка

Пилотяг із насадкою для меблів або балончик із стисненим повітрям

Дерев’яні зубочистки

Ватні палички

Серветки з ізопропіловим спиртом (від 70%)

Антисептичні серветки без вмісту хлору

Силіконова накладка для клавіатури (за бажанням)

Як почистити клавіатуру ноутбука

Вимкніть ноутбук і від’єднайте його від мережі. Якщо можна, зніміть батарею (для старих моделей). Переверніть ноутбук догори дном і легенько постукайте чи струсіть його над сміттям. Повертайте під різними кутами — так більше пилу та крихт випаде назовні. Поставте ноутбук на рівну поверхню. Обережно прочистьте щілини між клавішами щіткою, рухайтеся ряд за рядом. Потім знову переверніть та струсіть. Пилотягом із м’якою насадкою обережно пройдіться по клавіатурі чи скористайтеся балончиком зі стисненим повітрям: тримайте під кутом і розпилюйте між клавішами зліва направо, зигзагом. Не вставляйте трубочку балончика під клавіші. Візьміть антисептичну чи спиртову серветку (не мокру, а лише вологу). Акуратно протріть кожну клавішу та панель навколо. Переверніть ноутбук на кілька хвилин, щоб стекли надлишки вологи. Дайте повністю висохнути перед увімкненням.

Лайфгак: якщо немає спеціальних серветок — злегка змочіть мікрофібру в 70% ізопропіловому спирті (але не воді), добре відтисніть і лише тоді використовуйте.

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Як почистити під клавішами

Важливо: якщо клавіші не призначені для зняття — не ризикуйте. Більшість сучасних моделей мають крихкі пластикові кріплення.

Перевірте інструкцію — знайдіть її на сайті виробника чи у PDF-версії. Зробіть фото клавіатури перед зняттям клавіш. Обережно зніміть клавіші маленькою викруткою чи пластиковим інструментом. Очистьте під клавішами ватною паличкою, змоченою у спирті. Уникайте надмірної вологи. Поверніть клавіші на місце за фото. Вони повинні защипнутися легко — не тисніть силою.

Як підтримувати чистоту клавіатури

Мийте руки перед роботою.

Не користуйтеся ноутбуком після кремів або олійок для рук.

Не їжте над клавіатурою та тримайте напої якомога далі.

Оберіть силіконову накладку — вона захистить від пилу та крихт, а також її легко знімати й мити.

Часті запитання

Що робити, якщо розлили рідину? Вимкніть ноутбук і вийміть батарею (якщо це можливо). Переверніть і покладіть на рушник. Якнайшвидше зверніться до сервісного центру.

Можна чистити серветками або папером? Ні. Паперові серветки лишають волокна, можуть подряпати чи застрягти між клавішами. Використовуйте лише мікрофібру.

А вологі серветки з магазину? Можна, якщо вони не містять хлору чи агресивних речовин. Вони мають бути лише трохи вологими, не мокрими.

Чиста клавіатура — не тільки приємна на вигляд, а й важлива для здоров’я, довговічності техніки та зручності користування. Якщо регулярно приділяти кілька хвилин на її догляд — ноутбук прослужить довше, а ви уникнете несподіваних «клавіатурних» проблем.