Як очистити шматочки мандарин від шкірки за декілька хвилин: поради від шефа

Як очистити шматочки мандарин від шкірки за декілька хвилин / © Credits

Реклама

Шеф-кухар Олександр Огороднік поділився секретом, як зробити це без ножа та навіть рук, і головний інгредієнт тут — пектиназа.

Пектиназа — це фермент, який розщеплює пектин. Пектин — це природний «клей», який тримає клітини фруктів разом і створює тонкі плівочки між часточками. Саме завдяки пектину фрукти мають форму та структуру, а шматочки тримаються разом.

З пектиназою процес очищення стає простим і майже магічним, шматочки легко відокремлюються без ножа, а фруктова текстура стає ідеальною.

Реклама

Де використовують пектиназу

Цей фермент давно знають професіонали:

Ресторани та кондитерські: для ідеальних цитрусових шматочків у десертах;

Міксологія: щоб отримати прозорі соки без макухи;

Десерти та муси: для гладких пюре та текстур без волокон;

Домашня кухня: щоб звичайні фрукти стали «вау» інгредієнтом для ваших страв.

Пектиназа допомагає перетворити звичайну кухню на маленький ресторан у вас вдома.

Як використати пектиназу

Розчиніть 1% пектинази у воді (наприклад, 10 г ферменту на 1 л води). Занурте фрукти у розчин. Залиште на 24 години. Промийте та насолоджуйтеся ідеально чистими шматочками.

У результаті матимете фрукти без шкірки, без кісточок і без пошкоджень, готові до використання у десертах, мусах або навіть простого перекусу.

Тепер очищення мандаринів не займає пів години, а фрукти мають такий вигляд, ніби їх щойно приготували у ресторанній кухні. Крім того, це чудовий спосіб додати текстурного шарму у десерти, муси та коктейлі.

Реклама

Отже, якщо хочете відчути себе шефом на власній кухні та здивувати гостей без зайвого клопоту — пектиназа стане вашим новим секретним інгредієнтом.