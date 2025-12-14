- Дата публікації
Як очистити шматочки мандарин від шкірки за декілька хвилин: поради від шефа
Мандарини, апельсини та інші цитрусові — улюблені зимові фрукти, але хто не стикався з тим, що очищення їх від шкірки займає більше часу, ніж хочеться.
Шеф-кухар Олександр Огороднік поділився секретом, як зробити це без ножа та навіть рук, і головний інгредієнт тут — пектиназа.
Пектиназа — це фермент, який розщеплює пектин. Пектин — це природний «клей», який тримає клітини фруктів разом і створює тонкі плівочки між часточками. Саме завдяки пектину фрукти мають форму та структуру, а шматочки тримаються разом.
З пектиназою процес очищення стає простим і майже магічним, шматочки легко відокремлюються без ножа, а фруктова текстура стає ідеальною.
Де використовують пектиназу
Цей фермент давно знають професіонали:
Ресторани та кондитерські: для ідеальних цитрусових шматочків у десертах;
Міксологія: щоб отримати прозорі соки без макухи;
Десерти та муси: для гладких пюре та текстур без волокон;
Домашня кухня: щоб звичайні фрукти стали «вау» інгредієнтом для ваших страв.
Пектиназа допомагає перетворити звичайну кухню на маленький ресторан у вас вдома.
Як використати пектиназу
Розчиніть 1% пектинази у воді (наприклад, 10 г ферменту на 1 л води).
Занурте фрукти у розчин.
Залиште на 24 години.
Промийте та насолоджуйтеся ідеально чистими шматочками.
У результаті матимете фрукти без шкірки, без кісточок і без пошкоджень, готові до використання у десертах, мусах або навіть простого перекусу.
Тепер очищення мандаринів не займає пів години, а фрукти мають такий вигляд, ніби їх щойно приготували у ресторанній кухні. Крім того, це чудовий спосіб додати текстурного шарму у десерти, муси та коктейлі.
Отже, якщо хочете відчути себе шефом на власній кухні та здивувати гостей без зайвого клопоту — пектиназа стане вашим новим секретним інгредієнтом.