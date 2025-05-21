Як очистити сковорідки від жиру: корисні поради / © Associated Press

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Після смаження бекону, котлет чи риби часто залишається щільний шар жиру, який складно відмити. Але не варто одразу викидати улюблену пательню — є безпечні та дієві способи її врятувати, про це розповіло видання Martha Stewart.

Жир, який залишився на поверхні після готування, особливо пригорілий, не лише псує зовнішній вигляд посуду, а й може вплинути на смак майбутніх страв. Крім того, постійне накопичення жиру з часом утворює липку плівку — результат полімеризації жирів під дією тепла. Цей шар складно видалити і він може скоротити термін служби навіть якісного посуду.

Найефективніші способи очищення сковорідок від жиру

Головне — не використовувати жорсткі металеві губки (особливо з антипригарним покриттям!) та діяти поступово.

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Харчова сода: природний абразив без шкоди для поверхні

Підходить для: антипригарних, сталевих та чавунних сковорідок.

Що потрібно: сода, вода, губка.

Як діяти:

Видаліть залишки жиру паперовим рушником. Змішайте харчову соду з водою до стану густої пасти. Нанесіть пасту на жирну ділянку та залиште на 20–30 хв. Обережно потріть м’якою губкою. Промийте теплою водою та дайте висохнути.

Порада: для пригорілого жиру змішайте соду з краплею мийного засобу — це посилить очищувальний ефект.

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Білий оцет: кислотна сила проти жиру

Підходить для: сталевих сковорідок (не для чавуну!).

Що потрібно: дистильований оцет, вода, губка.

Інструкція:

Вилийте оцет у сковороду так, щоб жирні місця були покриті. Підігрійте оцет на повільному вогні 1–2 хв (не кип’ятіть!). Дайте рідині охолонути. Потріть м’якою щіткою чи губкою. Промийте посуд з милом і водою.

Замість оцту можна використати лимонний сік — він має подібну кислотність і також добре розчиняє жир.

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Мийний засіб для посуду: класика, яка не підводить

Підходить для: будь-яких типів сковорідок.

Що потрібно: рідина для миття, гаряча вода, губка.

Як мити:

Додайте мийний засіб у сковорідку. Наповніть її гарячою водою. Залиште на 20–30 хв (можна довше, якщо жир застарілий). Очистьте м’якою губкою. Ретельно промийте та витріть насухо.

Лимонний сік: природна дезінфекція та аромат

Переваги: не лише очищує, а й освіжає.

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Як мити:

Видавіть свіжий лимонний сік на сковороду. Залиште на 10–15 хв. Потріть та змийте водою.

Екологічно чистий метод без використання хімії, особливо актуально для родин із дітьми.

Пригорілий жир: спеціальні методи

Якщо жир не лише залишився, а й пригорів, знадобиться трохи більше зусиль:

Метод кип’ятіння з лимоном:

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Залийте сковорідку водою з лимонним соком.

Доведіть до кипіння, варіть 5 хв.

Дайте охолонути, потріть і промийте.

Метод з алюмінієвою фольгою:

Зробіть пасту з соди та води.

Використайте зім’яту фольгу як м’яку «щітку».

Протріть обережно, не пошкодивши поверхню.

Уникайте цього методу для делікатних або тефлонових покриттів.

Як не допустити пригоряння жиру

Запобігти — краще, ніж чистити.

Мийте сковорідки одразу після використання, щоби жир не застигав.

Повільно нагрівайте сковорідку, перш ніж додати олію.

Контролюйте температуру приготування.

Видаляйте надлишки жиру під час готування (використовуйте паперові рушники).

Швидкий чек-лист для господині

Харчова сода — м’який скраб для щоденного використання.

Білий оцет або лимон — природний знежирювач і дезінфектор.

Засіб для посуду — найкращий для замочування.

Алюмінієва фольга — лише для стійких сковорідок!

Профілактика — половина успіху!

Чиста сковорідка — це не лише красиво, а й безпечно. Обирайте метод, який підходить саме вам і нехай ваша кухня сяє чистотою без надмірних зусиль.

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