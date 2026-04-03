Як очистити віконні сітки та насолоджуватися по-справжньому свіжим повітрям у будинку

Як очистити віконні сітки

Реклама

Весна — це не тільки про новий гардероб і каву на терасах, а й про ревізію дому. І якщо генеральне прибирання часто відкладається «на потім», то очищення віконних сіток — один із тих простих ритуалів, який одразу дає відчутний результат, про це розповіло видання Real Simple.

Пил, пилок, павутиння, сліди комах і навіть легка пліснява — усе це накопичується саме там, де ми цього майже не помічаємо. І саме через це повітря, яке потрапляє у дім, не таке чисте, як здається.

Експерти радять чистити віконні сітки щонайменше двічі на рік, а саме навесні та восени. Саме ц ці сезони ми найчастіше відкриваємо вікна.

Реклама

Якщо взимку сітки знімали, то весна ідеальний момент, щоб освіжити їх після зберігання. А ще, це чудова нагода швидко протерти самі вікна, щоб сонячне світло без перешкод проникало всередину.

Що вам знадобиться

відро

м’яка щітка

стара зубна щітка

мікрофіброві серветки

пилотяг із насадками

тепла вода

засіб для миття посуду

оцет

садовий шланг (за бажанням)

Як правильно чистити сітки

Зніміть сітки. Більшість сіток легко знімаються зсередини без використання зовнішньої драбини. Знайдіть пружинні кріплення, злегка натисніть і акуратно витягніть сітку. Робіть це у сонячний день і одразу винесіть сітки на балкон або подвір’я. Очистьте напрямні. Саме тут накопичується найбільше бруду. Пропилотяжте щілини чи видаліть пил щіткою. Змішайте оцет і теплу воду у прпорції 1:1 та кілька крапель мийного засобу. Нанесіть суміш зубною щіткою, залиште на 15 хв і протріть вологою серветкою. Дайте висохнути. Вимийте сітки. Покладіть їх на рівну поверхню. Приберіть пил пилотягом або віником. Зробіть мильний розчин та акуратно почистьте м’якою щіткою. Промийте прохолодною водою, ідеально використати для цього шланг. Висушіть і встановіть назад. Сітки можна залишити сушитися на повітрі чи витерти мікрофіброю. Після цього поверніть їх на місце.

Якщо сітки не знімаються

Пропилотяжте поверхню Розпиліть розчин води, оцту та мийного засобу Зачекайте 10 хв Пройдіться щіткою Витріть серветкою Змийте чистою водою та висушіть

Чисті сітки — не тільки естетика. Це менше алергенів у повітрі, відсутність неприємного запаху, більше світла та відчуття «чистого старту». Окрім того, свіже повітря після такого прибирання відчувається зовсім інакше.

Іноді найкращі зміни — не ремонт і не нові меблі, а маленькі деталі, які ми довго ігноруємо. Чисті віконні сітки — саме така деталь. Якщо ви витратите кілька годин на їхнє миття, то отримаєте не просто охайні вікна, а відчуття легкості, свіжості та контролю над простором.