Як охолодити авто у спеку: 5 дієвих хитриків

Машина / © Associated Press

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Літня спека має одну особливо неприємну деталь, автомобіль, залишений на сонці, нагрівається до температур, у які складно повірити. Кермо обпікає руки, ремені безпеки стають гарячими, а сидіння буквально «приклеюють» шкіру.

І хоча перша думка — одразу ввімкнути кондиціонер на максимум, видання Real Simple наголошує, що ефективніше почати з правильного провітрювання та профілактики перегріву ще до поїздки. Саме ці прості звички можуть суттєво змінити відчуття від кермування у спеку.

Випустіть гаряче повітря

Перед тим як охолоджувати салон, важливо прибрати з нього перегріте повітря. Варто:

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трохи опустити вікна

увімкнути вентилятор на низьку швидкість у режимі забору зовнішнього повітря (не рециркуляції)

спрямувати потік у нижню частину салону чи у зону ніг

Через 1–2 хв вікна можна закрити та перейти до кондиціонера чи залишити зовнішню вентиляцію, це вже значно зменшує «ефект печі». Є й альтернативний спосіб, а саме, опустити одне вікно повністю та кілька разів швидко відкрити й закрити протилежні двері. Це буквально «виштовхує» перегріте повітря назовні.

Використовуйте сонцезахисний екран

Один із найефективніших способів зменшити нагрів — закрити лобове скло спеціальним екраном. Це блокує значну частину сонячного випромінювання, яке:

нагріває торпедо

робить кермо гарячим

підвищує температуру сидінь

Чим якісніший відбивальний екран, тим помітніший ефект, салон залишається значно прохолоднішим навіть після кількох годин під сонцем.

Паркуйтеся у тіні

Тінь — ваш головний союзник у спеку. Навіть часткове затінення від дерева, будівлі чи паркінгу суттєво знижує перегрів. Однак важливо враховувати не лише місце, а й час повернення, наприклад, якщо ви повертаєтеся вдень, паркуйтесь там, де тінь буде саме вдень, якщо ввечері, то орієнтуйтесь на рух сонця.

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Також варто подумати про напрямок, за денної поїздки авто краще ставити так, щоб сонце менше нагрівало салон у момент повернення, наприклад, «обличчям» у протилежний бік сонця.

Тонування вікон і захист від УФ-променів

Тонування допомагає блокувати тепло та ультрафіолет ще до того, як вони потрапляють у салон. Рекомендовано:

якісну керамічну плівку для бічних і задніх вікон

прозору УФ-плівку для лобового скла

обов’язково дотримуватися місцевих правил щодо тонування

встановлювати покриття у професіоналів

Це не лише про комфорт, а й про захист інтер’єру авто від вигорання.

Захищайте кермо та сидіння

Темні поверхні нагріваються швидше, тому варто мінімізувати їхній контакт із сонцем. Що працює:

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світлі чохли на сидіння та панель

будь-які тканини під рукою для накриття керма

навіть звичайна кофта чи серветки можуть знизити температуру поверхонь.

Можна тримати в авто рушник, ним можна накрити кермо, ремені безпеки чи сидіння. Також його можна використати як тимчасовий «екран» у бокових вікнах.

Трохи відчинені вікна

Якщо це безпечно, залишайте вікна трохи прочиненими, приблизно на 1–2 см. Це дозволяє:

випускати гаряче повітря

зменшувати пікову температуру салону

покращувати вентиляцію

Головне — не відкривати надто сильно та лише там, де це не створює ризиків безпеці.

Охолодження авто у спеку — не один «чарівний» трюк, а комбінація простих дій. Провітрювання, тінь, захист від сонця та дрібні щоденні звички можуть знизити температуру салону ще до того, як ви вмикаєте кондиціонер. І головний секрет простий, найефективніше охолодження — те, яке починається не у дорозі, а ще на стоянці.

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