Як охолодити квартиру чи дім без кондиціонера: 8 простих способів, які працюють у літню спеку

Як охолодити квартиру чи дім без кондиціонера / © Associated Press

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Спекотні літні дні змушують нас шукати будь-який спосіб освіжити оселю. Безсонні ночі, перегріті кімнати та складнощі з концентрацією під час роботи знайомі багатьом. Добра новина полягає у тому, що навіть без кондиціонера можна значно знизити температуру у будинку чи квартирі, достатньо знати кілька простих хитрощів. Видання RTÉ зібрало практичні поради, які допоможуть швидко зробити оселю прохолоднішою, без дорогих пристроїв і зайвих витрат.

Захистіть вікна від сонця

Якщо ваші вікна виходять на південь або сонячний бік, важливо не дати сонячним променям нагрівати скло. Варто закривати вікна зовні світлими простирадлами чи навіть газетами. Хоча вигляд це має не надто естетичний, такий спосіб може зменшити проникнення тепла в оселю на 80–90%, якщо матеріал повністю перекриває сонячне проміння.

Вимкніть техніку, яка гріє повітря

Багато електроприладів продовжують виділяти тепло навіть тоді, коли ними не користуються. Зарядні пристрої, ноутбуки, стаціонарні комп’ютери, які залишаються під’єднаними до мережі, поступово нагрівають приміщення.

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У найспекотніші дні експерти також радять по можливості рідше користуватися сушильною машиною, пральною машиною та посудомийкою — усі вони виробляють чимало тепла.

Провітрюйте лише у правильний час

Відчинені вікна вдень не завжди допомагають, іноді вони лише впускають гаряче повітря. Найкращий час для провітрювання — рано-вранці та пізно ввечері, коли надворі прохолодніше, ніж у квартирі.

Треба орієнтуватися на прогноз погоди та відкривати вікна одразу, щойно температура на вулиці стає нижчою, ніж у приміщенні. Наприклад, якщо ранком температура у будинку становить 24°C, а надворі лише 18°C. Уже за годину відкриті двері та вікна знизять температуру у кімнаті на два градуси та створять приємний протяг.

Менше готуйте у духовці

Увімкнена духовка швидко перетворює кухню на справжню сауну. У спекотні дні, якщо є можливість, готуйте на грилі чи робіть барбекю на відкритому повітрі.

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Ще одне просте рішення: обирати страви, які не потребують термічної обробки, наприклад, холодні м’ясні нарізки, шинку, свіжі овочі чи великі літні салати. Так можна уникнути використання духовки, гриля чи аерофритюрниці та зайвий раз не нагрівати оселю.

Переставте ліжко

Ця порада може здатися несподіваною, але вона має цілком логічне пояснення. Якщо вдень сонце довго нагріває стіну біля ліжка, вона накопичує тепло, а ввечері поступово віддає його назад у кімнату. Тому варто трохи відсунути ліжко від стіни, це допоможе зробити сон комфортнішим навіть у дуже теплі ночі.

Поставте вентилятор обличчям до вікна

Якщо надворі вже прохолодніше, ніж у квартирі, вентилятор може працювати ще ефективніше. Поставте його біля відкритого вікна так, щоб він видував повітря назовні. Це допоможе швидше вивести гаряче повітря з кімнати та одночасно втягнути всередину прохолодніше.

Для ще більшого ефекту можна поставити другий вентилятор у кімнаті та направити його безпосередньо на себе.

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Зробіть домашній «кондиціонер»

Ще один простий спосіб охолодити кімнату — використати лід. Наповніть пластиковий контейнер водою, заморозьте його, а потім поставте перед вентилятором. Повітря, коли буде проходитии над льодом, стане помітно прохолоднішим. Щоправда, ефект триватиме лише доти, доки лід не розтане.

Замініть штори

Не всі знають, що штори також можуть допомагати боротися зі спекою. Спеціальні світловідбивні підкладки для штор відбивають частину сонячного проміння ще до того, як воно нагріє кімнату. Такий простий аксесуар здатний суттєво зменшити нагрівання приміщення протягом дня.

Пережити літню спеку без кондиціонера цілком реально.Найкращий результат дає поєднання кількох простих звичок, саме вони допоможуть зберегти прохолоду, комфорт і гарне самопочуття навіть у найспекотніші літні дні.

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