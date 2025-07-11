Як охолодитися без кондиціонера: ефективні та нестандартні лайфгаки, які варто спробувати / © Credits

Видання Woman&Home розповіло про ефективні методи охолодження повітря у спеку та дизайну житла, які допоможуть швидко знизити температуру у вашому домі.

Тримайте штори та жалюзі закритими. Простий, але надзвичайно дієвий трюк — закриті штори чи жалюзі, які блокують пряме сонячне світло та зменшують нагрівання кімнати. Особливо ефективні затемнюючі (блекаут) варіанти. Ввечері, після заходу сонця, обов’язково відкрийте вікна, щоб запустити прохолоду.

Використовуйте правильно вентилятор. Настільні та підлогові вентилятори ставте у кут — це сприятиме кращій циркуляції. Вентилятор краще розміщувати так, щоб його не блокували меблі. Стельовий вентилятор має обертатися проти годинникової стрілки, це створює потік холодного повітря вниз.

Поставте миску з льодом перед вентилятором. Справжній «домашній кондиціонер» — миска з льодом або замороженими пляшками перед вентилятором створює прохолодний потік повітря. Ще краще, додати у воду сіль перед заморожуванням, це зробить лід холоднішим.

Відкривайте правильно вікна. Створіть протяг, відкрийте вікна з протилежних боків кімнати чи помешкання. Якщо є другий поверх чи горище, відкрийте й там, щоб гаряче повітря підіймалося та виходило назовні.

Використовуйте зволожувач або осушувач повітря. Осушувач зменшує вологість, робить повітря «легшим» та прохолоднішим.Зволожувач із холодним паром може дати приємне відчуття свіжості, особливо у суху спеку.

Створіть тінь зовні вікон. Поставте зовні парасольку, навіс, тент або навіть пересуньте кущі, вазони чи інші об’єкти, щоб закрити сонце. Це зменшить перегрів приміщення ще до того, як світло потрапить у дім.

Повісьте вологі простирадла на вікна чи двері. Цей метод охолодження на основі випаровування працює особливо добре вночі, просто повісьте мокру тканину перед відкритим вікном або дверима й повітря, коли буде проходити крізь неї, охолоджуватиметься.

Закривайте двері у зайві кімнати. Тримайте прохолоду там, де вона вам найбільше потрібна. Закриті двері перешкоджають поширенню гарячого повітря з інших приміщень.

Вимикайте електроприлади. Комп’ютери, телевізори, лампи та навіть зарядні пристрої генерують тепло. Вимикайте все, чим не користуєтесь. Окрема порада, замінити лампи розжарювання на LED, які майже не нагріваються.

Принесіть у кімнату рослини. Деякі кімнатні рослини, як-от фікус, сансев’єрія, каучуконос, китайська аглаонема, випаровують вологу, охолоджують простір природним чином. Крім того, вони очищають повітря.

Готуйте на вулиці чи мінімізуйте приготування їжі. Плита та духовка сильно підіймають температуру. Користуйтесь мікрохвильовкою, аерогрилем, мультиваркою чи готуйте на балконі, у дворі, на грилі чи барбекю.

Замініть лампочки на енергоощадні. Старі лампи розжарювання виділяють до 90% енергії у вигляді тепла. Замініть їх на LED і температура, і рахунки за електроенергію знизяться.

Робіть вологе прибирання. Миття підлоги холодною водою чи легке зрошення поверхонь (не електроприладів!) допомагає швидко освіжити повітря. Особливо ефективно робити це вночі.

Вологі серветки чи рушники на шию та зап’ястя. Покладіть вологий рушник у холодильник або морозилку, а потім на шию, зап’ястя чи чоло — миттєвий ефект охолодження для тіла.

Спіть у легкому постільному одязі з натуральних тканин. Бавовна та льон добре «дихають» і дозволяють тілу охолоджуватися природним чином. Спіть під легким простирадлом або зовсім без ковдри.