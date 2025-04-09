Як оновити газон навесні: покрокова інструкція

Газон / © Credits

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Якщо ваш газон навесні має не такий ефектний вигляд, як вам хотілося б, дослухайтеся до порад досвідченого садівника Тіма Стреттона .

Його рекомендації включають початкове оцінювання трави, її коротку стрижку, ручне видалення бур’янів, скарифікацію за допомогою граблів-пружинників, аерацію садовими вилами, підгодівлю і, нарешті, засів зносостійкою травосумішшю.

Підготовка та стрижка газону

Перший крок полягає у короткій стрижці газону та підрівнюванні країв для досягнення оптимальної робочої висоти трави для наступних етапів оновлення.

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Прополювання

Акуратне ручне видалення широколистяних бур’янів за допомогою складаного ножа дозволить вам витягти корінь, зводячи до мінімуму пошкодження навколишніх ділянок трави, щоб не створювати великих дірок у газоні.

Скарифікація

Далі йде етап скарифікації — тут Тім використовує м’які граблі, щоб вигрібати мох і шар соломи (мертву траву). Він прагне створити вертикальні розрізи у верхньому шарі ґрунту та траві, щоб стимулювати сильне рівномірне зростання.

Аерація за допомогою розпушування

Тім аерує газон за допомогою садових вил, щоб створити отвори для покращення дренажу. Цей процес готує газон до ефективного підживлення.

Підживлення

Потім Тім наносить товстий шар чистого промитого піску великою лопатою по всьому простору. Він використовує пісок для заповнення лунок, які він зробив за допомогою борозен, і для підвищення рівня заглиблень та западин на газоні.

Остаточний посів та завершення

Завершує реконструкцію садівник, вручну засіваючи ділянку зносостійкою сумішшю насіння трав (що містить райграс та вівсяницю).

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