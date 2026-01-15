Як оновити ванну 2026 року — дизайнерські хитрики для створення стильного простору

Як оновити ванну 2026 року / © Credits

У 2026 році дизайнери радять сміливі рішення, від кольору стін до меблів і сантехніки. Готуйтеся до того, що ваша ванна стане яскравою, затишною та максимально персоналізованою, про це розповіло видання Martha Stewart.

Ми звикли думати про ванну як про функціональний простір: шафа для рушників, раковина та душ. Але у 2026 році тенденції показують, що навіть маленька ванна може стати артпростором і відображати вашу індивідуальність. Від насичених кольорів і текстур до меблів, які нагадують антикваріат.

Меблі, які мають вигляд антикваріату

Ванни та тумби більше не обмежуються функціональністю. Помічено зростання популярності меблів із «родинним» характером: ніжки-вертушки, витончені деталі та профілі, які нагадують старовинні меблі. Такі предмети створюють відчуття тепла та домашнього затишку, а не просто виконують практичну роль.

Плитка до стелі

Матеріали більше не обмежуються лише душем. Плитка до стелі візуально підіймає простір та робить маленькі ванні кімнати більшими. Це недорогий спосіб додати відчуття розкоші без зайвих зусиль, а однотонні чи текстурні рішення легко поєднуються з іншими елементами.

Насичені кольори

Сірий та білий відходять на другий план. У 2026 році ванні кімнати «занурюються» у колір, наприклад, оливковий, глиняний, чайна троянда чи пилово-блакитний. Такі кольори створюють спокійний, багатошаровий ефект і роблять простір затишним.

Яскрава плитка та візерунки

Ручний розпис, марокканські мотиви та вапнякова плитка додають текстури та «тепла» у ванну. Такі акценти відходять від холодного блиску мармуру та роблять кімнату виразнішою та індивідуальною.

Змішана металева фурнітура

Хром повертається, але не сам, а разом із бронзою, латунню та антрацитом. Багатотональні металеві елементи додають сучасності та гармонійно поєднуються з різними стилями. Нелаковані метали створюють природну патину та відчуття живого простору.

Окремі ванни

Душові кабіни вже не є обов’язковими сусідами ванни. Окремі ванни стають центром відпочинку та самопіклування, створюють атмосферу домашнього спа. Глибокі ванни перетворюють простий ритуал купання на справжнє задоволення.

Земляні кольори та натуральні текстури

Білий та сірий поступаються місцем теплим відтінкам, наприклад, глина, теракота та коричневий. Натуральні текстури, такі як римська глина, вапняна штукатурка чи мікроцемент, додають простору цілісності та сучасного мінімалізму. Мікроцемент особливо універсальний, його можна використовувати на стінах, підлозі та навіть меблях.

У 2026 році ванна кімната перестає бути просто утилітарним приміщенням. Вона стає простором для експериментів із кольором, текстурою та формою, де важливі деталі та особистий стиль. Коли ви плануєте ремонт, пам’ятайте, що навіть невеликі зміни можуть перетворити ванну у ваш улюблений куточок дому.