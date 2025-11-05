Як освіжити простір вашої спальні: 6 дизайнерських порад / © Credits

За матеріалами Real Simple, щоб спальня залишалася сучасною та гармонійною, важливо уникати кількох застарілих трендів і додати трохи особистості вашому простору. Ось шість елементів, які вже не працюють і прості способи замінити їх на щось стильніше.

Ідеально підібрані меблеві гарнітури

Колись це здавалося зручним рішенням, ліжко, тумби, комод — усе з одного комплекту, однієї текстури, одного кольору. Але сьогодні все це має занадто передбачуваний вигляд, як «з каталогу». Такі інтер’єри мов «бездушний релікт масового виробництва». Сучасний же підхід — це еклектика та індивідуальність.

Почніть з однієї якісної речі, наприклад, м’якого узголів’я чи вінтажної тумби та доповніть простір контрастами, як от різні породи дерева, змішані метали чи фактурні тканини. ,

Не бійтесь міксувати, наприклад, світлий дуб поруч із темним горіхом, латунь поруч із хромом. Це створює ефект «зібраного з любов’ю дому», а не виставкового стенда.

Занадто тематичний декор

Так, «морська спальня» з мушлями, сітками та написом «Relax» колись мала милий вигляд. Але зараз це радше дитячий табір, ніж стильна доросла кімната. Дизайнери радять не зациклюватися на темі, а вловлювати атмосферу.

Не потрібно підкладати під подушки морські зірки, щоб згадати відпустку. Достатньо грубого джутового килима чи тканини з принтом, яка нагадує Індію та ваш простір одразу набуде характеру.

Замість декору з прямими натяками, додавайте предмети, які викликають асоціації. Неочевидність — нова розкіш.

Подушковий хаос

Подушки — це красиво, але їхній надлишок створює відчуття безладу. Та й практично більшість із них усе одно опиняється на підлозі.

Обмежтеся кількома декоративними подушками чи однією великою. Сьогодні у тренді ковдри з текстурою та візерунками, які замінюють подушки як акцент і залишають спальню охайною, але не нудною.

Оберіть 2–3 подушки різної форми, але в єдиній палітрі. Або зробіть ставку на красиву постіль із якісної лляної тканини, це матиме дорогий та натуральний вигляд.

Сіра чи бежева спальня вже не модна

Сірі стіни, сірі штори, сірі подушки, так, це колись було ознакою мінімалізму. Тепер — ознака нудьги.

Монохромні нейтральні кольори мають стерильний вигляд. Замість «міленіального сірого» у тренді — теплі природні тони, наприклад, медовий, піщаний, теракотовий та карамель.

Додайте кольору, наприклад, новий плед, дерев’яна рама, лляні фіранки кольору лате. Простір стане теплішим і живішим без радикального ремонту.

Акцентна стіна — вчорашній день

Тренд на одну яскраву стіну колись здавався сміливим, але тепер це ніби спроба «врятувати» нудну кімнату однією банкою фарби.

Сучасні дизайнери радять «занурювати» колір у весь простір, фарбувати всі стіни в один відтінок або використовувати шпалери в обмеженій зоні, наприклад, у ніші за узголів’ям. Кімната, повністю оповита кольором — це драматично, глибоко та сучасно.

Спробуйте теплий шоколадний, м’який оливковий чи насичений графітовий колір. Вони створюють затишок і підкреслюють форму кімнати.

Килим від стіни до стіни

Колись це було синонімом комфорту, тепла та «домашності». Сьогодні — ознака старого ремонту. Такі килими накопичують пил, алергени та вологу — не найкращий фон для відпочинку.

Замість цього, використайте текстурний килим поверх дерев’яної підлоги. Він додає м’якості, але залишає простір «дихати». Оберіть яскравий візерунок або килим із природних волокон, так він стане акцентом і миттєво оновить кімнату.

Сучасна спальня — це не про тренди, а про відчуття. Вона має бути відображенням вас — спокійною, глибокою, справжньою. Не бійтеся змішувати старе та нове, кольорове та нейтральне, гладке та фактурне. Адже справжній затишок — це не ідеальне поєднання меблів, а місце, де ви справді відпочиваєте.