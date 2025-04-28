Як отримати добрива з кухонних відходів за місяць: 4 надшвидкі методи компостування

Компост / © Associated Press

Реклама

Традиційне компостування — це тривалий процес. Виготовлення придатного до використання компосту для вашого саду може зайняти від шести місяців до понад рік. Це добре, якщо у вас є час і ви продовжуєте процес безперервно, але якщо у вас обмаль компосту і ви хочете розпочати садіння якомога швидше, то найшвидші методи компостування прискорять процес.

Існує безліч способів пришвидшити компостування у звичайному контейнері, забезпечуючи найкращий баланс матеріалів і підтримуючи купу вологою та аерованою. Однак щоб зробити «садове золото» всього за чотири тижні, вам потрібно буде дослідити різні типи компостування, розроблені з урахуванням швидкості.

Незалежно від того, чи вчитеся ви компостувати вдома, чи вже є досвідченим компостером, вам можуть знадобитися поради, зібрані GardeningKnowHow , які описують ці найшвидші методи компостування.

Реклама

Метод Берклі

Один з найшвидших способів приготування компосту є також найбільш трудомістким. Якщо у вас є час, щоб присвятити його цій справі, ви можете отримати компост приблизно за три тижні, використовуючи метод Берклі, який є різновидом гарячого компостування. Розроблений професором Каліфорнійського університету в Берклі, цей метод базується на створенні ідеальних умов для компостування. Ось як це зробити:

Почніть з оптимального співвідношення зеленої та коричневої частинок компосту. Зелена частинка — це матеріали, багаті на азот, як-от харчові відходи та скошена трава, а коричнева — це матеріали, багаті на вуглець, як-от папір, сухе листя, деревна тріска та гілочки. Для звичайного компостування співвідношення становить приблизно 3 або 4 коричневі частинки до 1 зеленої, але для методу Берклі коричневі частинки становлять більшу частину купи, зі співвідношенням коричневої та зеленої приблизно 30:1.

Подрібніть матеріали на дуже маленькі шматочки, максимум від 1 до 4 см.

Намочіть усі матеріали, щоб досягти приблизно 50% вологості. Вони повинні відчуватися як відтиснута губка або так, ніби ви можете отримати лише кілька крапель води, щільно стинувши матеріал.

Створіть купу розміром щонайменше 0,9 м або 1,5 м в діаметрі. Перевіряйте температуру всередині компостної купи щодня і чекайте, коли вона досягне 71°C. Це має тривати чотири-п’ять днів. Перевертайте купу, намагаючись переміщати матеріал зсередини назовні і навпаки.

Продовжуйте перевертати через день. Протягом 18–19 днів у вас має бути придатний для використання компост.

Якщо ваша купа не досягає ідеальної температури, вона, ймовірно, або занадто суха, або занадто волога. Додайте більше води або розкладіть матеріали для висихання. Запах аміаку з купи свідчить про те, що у вас забагато азоту. Додайте до купи більше коричневого вуглецевого матеріалу.

Електричне компостування

Електричне компостування — нова захоплива розробка для тих, хто не має місця для належної компостної купи (або бажання її створювати) в саду. Електричний компостер — це машина, яку можна встановити просто на кухонній підлозі. Покладіть до неї кухонні відходи, дайте їй попрацювати — і ви отримаєте компостоподібний матеріал, який потребує лише короткого періоду висихання в саду, перш ніж його можна буде використовувати для садіння.

Важливо розуміти, що багато продуктів, які нібито є електричними компостерами, насправді не виробляють компост. Вони виробляють висушені подрібнені харчові відходи, нагріті до високої температури, яка вбиває корисні бактерії. Найкращі електричні компостери підтримують мікроби під час компостування і працюють за нижчої температури, що знищує багато шкідливих патогенів, але, що найважливіше, не вбиває бактерії, які утворюють компост.

Окрім швидкості та зручності, ще однією перевагою компостування таким способом є те, що ви можете включити м’ясо і молочні продукти, які не повинні потрапляти до традиційної компостної купи.

Метод «п’яного компостування»

Ще один спосіб пришвидшити виробництво компосту — використовувати додаткові матеріали для прискорення процесу розкладання органічної речовини. У методі «п’яного компостування» використовуються пиво, аміак і сода або цукор як прискорювальна суміш.

Щоб отримати правильне співвідношення, змішайте одну банку пива, 240 мл аміаку та 350 мл соди або 3 ст. л. цукру, розчиненого в 350 мл води.

Використовуйте розпилювач, щоб рівномірно додати суміш-прискорювач до вашої компостної купи. Використовуйте вила або лопату, щоб перевернути купу. Якщо ви почали з гарної суміші зеленого й коричневого та добре подрібнили матеріали в компостній купі, прискорювач має дати вам придатний для використання компост протягом кількох тижнів.

Компостування бокаші

Компостування бокаші — це метод, популяризований японським професором у 1980-х роках. Бокаші означає ферментовану органічну речовину, і цей метод базується на анаеробному процесі розщеплення харчових відходів, тобто він не використовує кисень. Традиційне компостування є аеробним і потребує кисню. Щоб створити анаеробну реакцію, харчові відходи герметизують у відрі зі спеціальними висівками бокаші.

Такий спосіб компостування має кілька переваг. Він дозволяє використовувати всі кухонні відходи, включно з м’ясом і молочними продуктамии, які зазвичай не потрапляють до компостної купи. Крім того, він не потребує багато місця і може бути проведений на вашій кухні. Початковий процес ферментації триває лише два тижні.

Недоліком компостування бокаші є те, що ферментовані харчові відходи — це ще не справжній компост. Матеріал, який ви отримуєте з вашої системи бокаші, треба або додати до компостної купи, або закопати в садових траншеях для подальшого розкладання. Це займає від двох до чотирьох тижнів, перш ніж ґрунт буде придатним для садіння.

Найкращий спосіб використовувати метод бокаші — купити комплект і дотримуватися інструкцій. Це включає в себе подрібнення кухонних відходів на дрібні шматочки та їх нашарування до контейнера для компосту разом з висівками бокаші, які постачаються з набором. Після того, як контейнер наповниться, він стоїть приблизно два тижні.

Протягом цього часу вам потрібно злити воду з чаю бокаші, який утворюється в контейнері. Ви можете використовувати чай як добриво, але спочатку розведіть його водою у співвідношенні 1 до 100. Чай дуже кислий і зашкодить вашим рослинам, якщо використовувати його нерозведеним.

Читайте також:

Дата публікації 12:28, 10.09.23 Кількість переглядів 105 Як облаштувати місце для компосту на своїй присадибній ділянці – Сніданок на дачі