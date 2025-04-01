Як отримати великий урожай картоплі на городі та в контейнерах: покрокова інструкція

Картопля / © Associated Press

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Щоб виростити гарний врожай картоплі , вам необхідно взяти на озброєння нові технології та цікаві лайфгаки досвідчених садівників.

Як правильно вирощувати картоплю — розповідає Gardens Illustrated.

Що таке розмноження картоплі

Розмноження картоплі означає стимулювання її до утворення міцних і коротких зелених пагонів перед садінням. Це практика, коли картопля починає проростати перед висадженням у ґрунт. Вважається, що це допомагає культурі швидко дозріти після цього. Хоча давайте не забувати, що температура ґрунту, коли ви нарешті садите картоплю, має найбільше значення.

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Коли починати розмножувати картоплю

Вам потрібно буде почати купувати насіннєву картоплю в січні та дозволити їй «цвісти» у приміщенні від кінця січня до початку лютого.

Як розмножувати картоплю

Помістіть бульбу картоплі вертикально до ящика для яєць у світлому, провітрюваному місці без ризику її замерзання, наприклад, у неопалюваному приміщенні. Якщо ви розмножуєте картоплю в місці, яке опалюється, це прискорить процес, але будьте обережні: якщо ваша земля на вулиці не буде такою ж теплою, коли ви садите вашу картоплю, вона зупинить зростання. Найгірше, що ви можете зробити, — це залишити картоплю в теплому й темному місці, оскільки натомість отримаєте довгі крихкі паростки, які практично неможливо посадити, не пошкодивши.

Як вибрати картоплю

Бульби для розмноження поділяються на чотири категорії залежно від того, скільки часу потрібно для отримання врожаю. Перші ранні сорти готові від червня до липня, другий ранній — від липня до серпня, ранні основні культури — в серпні і пізні основні культури — від вересня. Для цілорічного запасу картоплі вирощуйте всі чотири.

Коли висаджувати картоплю

Ваша насіннєва картопля буде готова до садіння приблизно через 4–6 тижнів, коли пагони досягнуть близько 2 см у довжину. Висаджуйте від початку до середини весни, щойно ґрунт прогріється приблизно до 6°C. Чим довше ви зможете дати картоплі рости, тим вищою буде врожайність. Овоч любить багаті, глибокі ґрунти на відкритих ділянках, але не надто вибагливий до типів ґрунтів. Тим краще, якщо напередодні восени ви можете перекопати гній або компост. Проблемою є надмірно важкі чи вологі ґрунти. Вологі умови можуть впливати на шкірку картоплі, сприяючи появі плям іржі та опіку і приваблюючи слимаків.

На якій відстані одна від одної потрібно садити картоплю

Висаджуйте картоплю на глибину 10–15 см або до траншеї, або до окремих лунок. Для перших і других ранніх сортів потрібно близько 30 см між бульбами і 45 см — між рядами. Для ранніх і пізніх основних культур потрібно 40 см між бульбами і 70 см — між рядами.

Картопля / © ТСН

Підгортання картоплі: що це таке і навіщо це робити

Коли листя картоплі виросте приблизно до 10 см заввишки, вам потрібно почати «підкопувати», накидаючи ґрунт навколо листя. Це запобігає позеленінню поверхневих бульб, допомагає захистити їх від фітофторозу, покращує дренаж і контролює бур’яни. Накрийте все, крім верхнього листя. Продовжуйте робити це, поки листя не стане занадто високим, щоб його можна було вкрити.

Якщо ваш ґрунт важкий і ви не любите копати, ви можете «піднятися» і вирощувати в горщиках. «Піднятися» означає просто покласти картоплю на поверхню ґрунту та вкрити її компостом або шаром товстої мульчі, як-от перепріла солома чи дуже добре перепрілий гній. Єдиним недоліком «піднімання» є те, що цей шар органіки є поживою для слимаків, які можуть робити фарш з пагонів молодої картоплі та навіть бульб.

Вирощування картоплі в контейнері

Якщо у вас немає овочевої ділянки, ви можете виростити картоплю в контейнері або навіть у мішку. Можна придбати багато спеціально розроблених картопляних горщиків і мішків, але ви можете використовувати будь-який доволі великий глибокий контейнер (близько 50 см заввишки) з гарним дренажем або старий мішок для компосту (проколовши дірки внизу) зі згорнутими стінками. Найкраще підійде добрий багатий ґрунт або компост. Посадіть 3–5 бульб приблизно у 25 см компосту на дні горщика і поступово заповнюйте його компостом у міру зростання рослини. Продовжуючи додавати компост, ви можете просто розгорнути мішок, щоб наповнити його додатковою кількістю землі.

Картопля / © Associated Press

Коли збирати картоплю

Зачекайте кілька тижнів після того, як розкриється перша квітка, інакше їстимете картоплю розміром з ніготь великого пальця. Пожовкле листя вказує на те, що ваші перші та другі ранні плоди готові. З основними культурами зачекайте, доки листя не почне відмирати (якщо цього не сталося до відведеного часу, зріжте його). Вила зазвичай краще, ніж лопата, оскільки менше ризику прорізати картоплю. Існують навіть спеціальні вила для картоплі з ширшими, тупими зубцями, призначені для підняття картоплі з землі, не пошкоджуючи її. Залиште бульби в землі приблизно на два тижні, інакше вони не зберігатимуться добре. Довгострокове зберігання має бути у прохолодному місці, але без морозу, за температури близько 4 °C. Зберігайте їх у темряві, інакше вони позеленіють і стануть отруйними.

Що таке фітофтороз і як від нього вберегтися

Картопляний фітофтороз — хвороба, яка може спустошити посіви. Спричинені грибком Phytophthora infestans, спори легко поширюються в повітрі від однієї рослини до іншої навіть на відстані і можуть перебувати в стані спокою, доки не настануть відповідні умови — найчастіше в липні та серпні після періоду сирої й вологої погоди. Бурі плями на листках — чітка ознака цього грибкового захворювання.

Якщо більше третини заражено, зріжте все листя, помістіть його до пакета і викиньте на смітник. Не кладіть його на свій компост. Ще один спосіб уникнути фітофторозу — вирощувати лише перші та другі ранні сорти, які зазвичай піднімаються і вириваються з землі до липня. Є також кілька сортів, які мають кращу стійкість до фітофторозу, тому перевірте, що ви купуєте.

Найкраща картопля для вирощування

Існує дуже багато видів картоплі. Розрізняють два основні кулінарні види: восковий й борошнистий. Воскова картопля має низький вміст сухої речовини, тому її краще відварювати та використовувати для приготування салатів. Вона не розсипається під час варіння (якщо лише не переварити). Борошниста картопля має вищий вміст сухої речовини, тому її найкраще товкти, пекти, смажити. Є чимало такої, хто займає місце десь посередині.

Тож перш ніж почати вирощувати картоплю, вам варто визначитися зі своїми вподобаннями.

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