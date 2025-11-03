Як перетворити гарбузові обрізки на натуральне добриво: корисні поради

Як перетворити гарбузові обрізки на натуральне добриво / © Associated Press

Осінь — це не лише сезон лате з гарбузом і теплих шарфів. Це ще й час, коли після свят залишається безліч гарбузів, декоративних, різьблених або просто переспілих. І замість того, щоб відправити їх на смітник, ви можете зробити з них щось по-справжньому корисне, як от, наприклад, екологічне добриво для ґрунту.

За словами видання Martha Stewart, гарбузи — це справжній скарб поживних речовин, які здатні відновити ваш сад, наситити ґрунт і підживити рослини протягом усього наступного сезону.

Природний суперфуд для ваших рослин

Гарбузи містять вітаміни E, залізо, цинк, калій та фосфор, а також природний азот — усі елементи, які сприяють росту, цвітінню та розвитку плодів. Калій, фосфор і бор стимулюють цвітіння, тоді як азот допомагає листю ставати густішим і зеленішим.

Квітучим кущам гарбузове добриво допоможе активніше розпускати бутони.

Листовим овочам, таким як салат, капуста чи шпинат, азот з гарбуза дає яскраво-зелений колір і швидкий ріст.

Родючим культурам, наприклад, помідорам, перцю, огіркам, фосфор і калій допомагають укріпити коріння та стимулюють утворення плодів.

Як перетворити гарбузові рештки на добриво

Підготовка. Перед тим, як кидати гарбуз у компост, приберіть усе штучне, наприклад, свічки, фарбу, пластик, блискітки, адже ці матеріали не розкладаються і можуть бути токсичними для ґрунту. Видаліть насіння. Якщо не хочете, щоб у компості проросли нові гарбузи, видаліть насіння. Їх можна підсушити та з’їсти як корисний снек або висадити навесні. Подрібніть гарбуз. Розрізані шматки швидше перегнивають. Можна просто порубати ножем. Закомпостуйте. Покладіть шматки гарбуза до компостера, чергуйте їх із сухими матеріалами, як от листям, соломою, травою чи подрібненим папером. Це допоможе збалансувати вміст азоту та вуглецю.

Перемішуйте купу кожні 2–3 тижні, щоб забезпечити доступ кисню. Через кілька місяців отримаєте темний, пухкий та приємно пахнучий компост, саме те, що потрібно для саду.

Не додавайте гарбузи, пофарбовані фарбою чи покриті глітером, вони можуть зашкодити рослинам.

Використання гарбузового компосту

Коли компост готовий, він має бути темний, розсипчастий та пахнути землею, можна переходити до справи.

Для грядок : розподіліть 2–3 см компосту по поверхні ґрунту навесні та перекопайте з верхнім шаром землі.

Для дерев і кущів: зробіть «кільце живлення» по колу крони, не засипайте сам стовбур. Це покращить утримання вологи та живлення коренів.

Для газонів: розсипте тонкий шар, приблизно 1 см, по траві та полийте водою.

Для кімнатних рослин: змішуйте компост із ґрунтом у пропорції 1:3 або просто додавайте жменю зверху кожні кілька місяців.

Замість того щоб викидати гарбуз після свят, дайте йому друге життя, як природному добриву, яке подарує вашому саду нову енергію. Це простий, екологічний спосіб зробити дім і довкілля трішки кращими.