Як перетворити кухонні відходи на багатий компост за допомогою черв’яків: поради садівниці / © Associated Press

Реклама

Один із найефективніших способів перетворити кухонні відходи на цінне добриво для рослин — це вермікомпостування чи компостування за допомогою черв’яків. Це природний, екологічний та майже безвідходний метод, який можна легко реалізувати, про це розповіли на сторінці sandra.urbangarden.

Крок 1: підготуйте контейнер для черв’яків

Для початку вам потрібна спеціальна ємність або компостер. Ви можете використати готові контейнери чи зробити власний ящик із пластику, або дерева з отворами для вентиляції.

Що додати на дно:

Реклама

10–15 см зволоженої підстилки: подрібнений папір, картон, кокосове волокно чи старий торф.

Важливо: підстилка має бути вологою, але не мокрою. Вона створює комфортне середовище для черв’яків.

Крок 2: додайте черв’яків

Найкраще підходять каліфорнійські червоні черв’яки. Купити їх можна онлайн або у спеціалізованих господарствах.

Як їх розмістити:

Обережно викладіть черв’яків поверх підстилки.

Не турбуйтесь — вони самі зариються у глибину, щоб уникнути світла.

Крок 3: годуйте черв’яків правильно

Що можна класти:

Овочеві та фруктові відходи (без цитрусових у великих кількостях)

Кавова гуща, чайні пакетики (без пластику)

Подрібнені яєчні шкарлупи (як джерело кальцію)

Що не можна класти:

Реклама

М’ясо, риба, молочні продукти

Жирна та гостра їжа

Цибуля, часник (великі кількості відлякують черв’яків)

Як годувати:

Закопуйте відходи у різних місцях контейнера кожні 2–3 дні.

Завжди вкривайте їх шаром підстилки, щоб уникнути запахів і мух.

Крок 4: догляд за вермікомпостером

Тримайте середовище вологим, але не мокрим.

Контейнер повинен бути у прохолодному, затіненому місці (ідеально — +13 – 25°C).

Додавайте нову підстилку в міру її розкладання.

Крок 5: збір компосту (вермікомпосту)

Через 2–3 місяці ви помітите, як з’явився темний, пухкий, майже без запаху компост.

Як його зібрати:

Зсуньте всю масу в одну сторону контейнера. Додайте свіже «ліжко та їжу» в іншу половину. Через кілька днів черв’яки перемістяться до нової зони. Ви зможете обережно зібрати готовий компост.

Вермікомпост легко зробити навіть у квартирі, він не пахне, якщо правильно доглядати за контейнером. Спробуйте та переконайтесь: черв’яки можуть бути вашими маленькими союзниками у великій справі турботи про природу.

Реклама