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ТСН у соціальних мережах

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Як перетворити кухонні відходи на багатий компост за допомогою черв’яків: поради садівниці

У світі, де кожна дрібниця має значення для довкілля, компостування стає не просто трендом, а важливою частиною сталого способу життя.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як перетворити кухонні відходи на багатий компост за допомогою черв'яків: поради садівниці

Як перетворити кухонні відходи на багатий компост за допомогою черв’яків: поради садівниці / © Associated Press

Один із найефективніших способів перетворити кухонні відходи на цінне добриво для рослин — це вермікомпостування чи компостування за допомогою черв’яків. Це природний, екологічний та майже безвідходний метод, який можна легко реалізувати, про це розповіли на сторінці sandra.urbangarden.

Крок 1: підготуйте контейнер для черв’яків

Для початку вам потрібна спеціальна ємність або компостер. Ви можете використати готові контейнери чи зробити власний ящик із пластику, або дерева з отворами для вентиляції.

Що додати на дно:

  • 10–15 см зволоженої підстилки: подрібнений папір, картон, кокосове волокно чи старий торф.

  • Важливо: підстилка має бути вологою, але не мокрою. Вона створює комфортне середовище для черв’яків.

Крок 2: додайте черв’яків

Найкраще підходять каліфорнійські червоні черв’яки. Купити їх можна онлайн або у спеціалізованих господарствах.

Як їх розмістити:

  • Обережно викладіть черв’яків поверх підстилки.

  • Не турбуйтесь — вони самі зариються у глибину, щоб уникнути світла.

Крок 3: годуйте черв’яків правильно

Що можна класти:

  • Овочеві та фруктові відходи (без цитрусових у великих кількостях)

  • Кавова гуща, чайні пакетики (без пластику)

  • Подрібнені яєчні шкарлупи (як джерело кальцію)

Що не можна класти:

  • М’ясо, риба, молочні продукти

  • Жирна та гостра їжа

  • Цибуля, часник (великі кількості відлякують черв’яків)

Як годувати:

  • Закопуйте відходи у різних місцях контейнера кожні 2–3 дні.

  • Завжди вкривайте їх шаром підстилки, щоб уникнути запахів і мух.

Крок 4: догляд за вермікомпостером

  • Тримайте середовище вологим, але не мокрим.

  • Контейнер повинен бути у прохолодному, затіненому місці (ідеально — +13 – 25°C).

  • Додавайте нову підстилку в міру її розкладання.

Крок 5: збір компосту (вермікомпосту)

Через 2–3 місяці ви помітите, як з’явився темний, пухкий, майже без запаху компост.

Як його зібрати:

  1. Зсуньте всю масу в одну сторону контейнера.

  2. Додайте свіже «ліжко та їжу» в іншу половину.

  3. Через кілька днів черв’яки перемістяться до нової зони.

  4. Ви зможете обережно зібрати готовий компост.

Вермікомпост легко зробити навіть у квартирі, він не пахне, якщо правильно доглядати за контейнером. Спробуйте та переконайтесь: черв’яки можуть бути вашими маленькими союзниками у великій справі турботи про природу.

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