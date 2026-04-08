ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
2 хв

Ручний розпис вашої паски — трендовий декор, який точно захочеться повторити

Сьогодні паска — вже не просто святкова випічка, а справжній артоб’єкт, який хочеться фотографувати, дарувати та ставити на стіл як головний акцент.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Декор для паски instagram.com/diana_kulikovska / © Instagram

Фудблогерка Diana Kulikovska розповіла про простий, але ефектний спосіб декорування паски за допомогою кольорової глазурі. І найприємніше, що цей варіант зробити під силу навіть новачкам.

Гладка біла глазур — класика, проте варто додати трохи кольору та фантазії, і паска перетворюється на стильний святковий десерт, який має не гірший вигляд за кондитерські шедеври з Instagram. Секрет — у правильній текстурі глазурі та простій техніці нанесення.

Інгредієнти

  • білок 30 г

  • цукрова пудра 200 г

  • лимонний сік 1 ч. л

Приготування

  1. Збиваємо білок. Використовуйте чисту та суху миску, це критично важливо для правильної консистенції.

  2. Додаємо цукрову пудру. Коли білок починає біліти, поступово невеликими порціями вводьте пудру.

  3. Фінальний штрих — лимонний сік. Додаємо його, коли маса стає однорідною. Він не лише покращує смак, а й допомагає стабілізувати текстуру.

Колір і текстура

Готову глазур розділіть на кілька частин і додайте харчові барвники. Так ви отримаєте палітру для творчості, від ніжних пастельних до яскравих відтінків. Якщо глазур здається надто густою — додайте буквально кілька крапель води. Важливо не переборщити, щоб вона не втратила форму.

Техніка нанесення

  1. Перекладіть глазур у кондитерські мішки.

  2. Відріжте маленький кінчик

  3. Зав’яжіть мішок для зручності

  4. Далі, малюйте. Це можуть бути мінімалістичні лінії, квіткові орнаменти чи абстрактні візерунки.

Чим густіша глазур — тим швидше вона висихає і тим чіткішими будуть ваші малюнки. Після декорування просто залиште паску на деякий час, щоб глазур повністю застигла.

Декор паски — це не про ідеальність, а про настрій, можливість додати у свято трохи своєї фантазії. Такий процес легко перетворити на маленький ритуал з родиною, друзями чи навіть наодинці з собою, під улюблену музику. І у результаті ви отримуєте не просто десерт, а щось значно більше.

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie