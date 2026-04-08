Ручний розпис вашої паски — трендовий декор, який точно захочеться повторити
Сьогодні паска — вже не просто святкова випічка, а справжній артоб’єкт, який хочеться фотографувати, дарувати та ставити на стіл як головний акцент.
Фудблогерка Diana Kulikovska розповіла про простий, але ефектний спосіб декорування паски за допомогою кольорової глазурі. І найприємніше, що цей варіант зробити під силу навіть новачкам.
Гладка біла глазур — класика, проте варто додати трохи кольору та фантазії, і паска перетворюється на стильний святковий десерт, який має не гірший вигляд за кондитерські шедеври з Instagram. Секрет — у правильній текстурі глазурі та простій техніці нанесення.
Інгредієнти
білок 30 г
цукрова пудра 200 г
лимонний сік 1 ч. л
Приготування
Збиваємо білок. Використовуйте чисту та суху миску, це критично важливо для правильної консистенції.
Додаємо цукрову пудру. Коли білок починає біліти, поступово невеликими порціями вводьте пудру.
Фінальний штрих — лимонний сік. Додаємо його, коли маса стає однорідною. Він не лише покращує смак, а й допомагає стабілізувати текстуру.
Колір і текстура
Готову глазур розділіть на кілька частин і додайте харчові барвники. Так ви отримаєте палітру для творчості, від ніжних пастельних до яскравих відтінків. Якщо глазур здається надто густою — додайте буквально кілька крапель води. Важливо не переборщити, щоб вона не втратила форму.
Техніка нанесення
Перекладіть глазур у кондитерські мішки.
Відріжте маленький кінчик
Зав’яжіть мішок для зручності
Далі, малюйте. Це можуть бути мінімалістичні лінії, квіткові орнаменти чи абстрактні візерунки.
Чим густіша глазур — тим швидше вона висихає і тим чіткішими будуть ваші малюнки. Після декорування просто залиште паску на деякий час, щоб глазур повністю застигла.
Декор паски — це не про ідеальність, а про настрій, можливість додати у свято трохи своєї фантазії. Такий процес легко перетворити на маленький ритуал з родиною, друзями чи навіть наодинці з собою, під улюблену музику. І у результаті ви отримуєте не просто десерт, а щось значно більше.
