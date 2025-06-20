Як перевірити свіжість яєць: поради, які збережуть здоров’я та гаманець

Як перевірити свіжість яєць / © Associated Press

Реклама

Видання Real Simple розповіло, що яйця можуть залишатися безпечними для споживання ще кілька тижнів після вказаної дати та як визначити їхню свіжість у домашніх умовах без лабораторії та спеціального обладнання.

Чи псуються яйця

Так, але набагато повільніше, ніж ви думаєте.

Свіжі сирі яйця зберігаються у холодильнику 3–5 тижнів.

Варені яйця — до 7 днів.

Дата на упаковці (наприклад, «використати до») не завжди відображає фактичну свіжість, а лише слугує орієнтиром для ротації товару у магазинах.

Ефективні способи перевірити свіжість яєць

Тест на плавучість у воді

Це один із найпопулярніших і надійних способів:

Реклама

Наповніть глибоку миску холодною водою. Опустіть яйце у воду.

Результати:

Яйце лежить на дні боком — воно дуже свіже.

Яйце стоїть вертикально на дні — придатне, але вже не першої свіжості.

Яйце плаває — зіпсоване, викидайте без жалю.

Чому воно плаває: яєчна шкаралупа пориста. З часом вода випаровується, а повітря заповнює простір всередині. Чим більше повітря — тим вище яйце підіймається у воді.

Запах — ваш найкращий друг

Свіже яйце не має запаху. Якщо ви відчули навіть слабкий неприємний запах, викидайте одразу. Це вірна ознака гниття чи розвитку бактерій.

Тест на консистенцію білка та жовтка

Розбийте яйце на рівну поверхню:

Реклама

Свіже яйце: білок щільний, тримається купи, жовток — округлий та піднятий.

Старе яйце: білок рідкий, розтікається, жовток — плаский та може втратити форму.

Струсіть яйце біля вуха

Звук «плюскоту» означає, що яйце вже втратило свою структуру та не свіже. Свіже яйце — не видає жодного звуку під час струсу.

Перевірка шкаралупи

Огляньте яйце:

Шкаралупа має бути чистою, сухою, без тріщин.

Якщо є слизький, липкий чи порошкоподібний наліт — це ознака плісняви чи бактерій.

Тріщини прискорюють псування — бактерії легко проникають всередину.

Колір білка та жовтка

Розбийте яйце у миску та зверніть увагу на колір:

Якщо з’являються рожеві, зелено-сірі, перламутрові плями — це свідчить про бактеріальне зараження. Таке яйце вживати не можна.

Дата на упаковці — орієнтир, а не вирок

Дата пакування — показує, коли яйця були запаковані.

Дата «використати до» — не пізніше 45 днів після пакування.

Якщо дата минула, яйця ще можуть бути безпечними. Просто перевірте їх за наведеними методами.

Реклама

Як правильно зберігати яйця вдома

Правильне зберігання — запорука тривалого терміну придатності:

Тримайте яйця в оригінальній упаковці.

Зберігайте на центральній полиці холодильника, а не на дверцятах — там температура нестабільна.

Яйця мають лежати гострим кінцем донизу — це допомагає зменшити втрату вологи та подовжити свіжість.

Порада: якщо яйце випадково тріснуло — не викидайте. Перелийте у чисту закриту ємність і використайте протягом 1–2 днів.

Яйця — цінне джерело білка та вітамінів і зовсім не обов’язково поспішати їх викидати одразу після дати на упаковці. Завдяки простим і перевіреним методам (плавучість, запах, консистенція), ви легко визначите, які яйця можна вживати, а які — краще залишити для смітника.