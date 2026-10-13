Як пережити сезон застуди та грипу: 5 порад від лікаря

Сімʼя з застудою в ліжку / © Credits

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Сезон застуди та грипу підвищує ризик респіраторних захворювань, зокрема звичайної застуди, грипу та COVID-19.

Хоча гарантованого способу уникнути хвороби не існує, Healthline стверджує, що кілька повсякденних звичок можуть допомогти знизити ризик зараження та ймовірність тяжкого перебігу хвороби.

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Доктор Аарон Блок, сімейний лікар, зазначає, що профілактика часто зводиться до практичних заходів: вакцинації, очищення повітря в приміщенні, миття рук і підтримки загального стану здоров’я.

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Ось його головні поради щодо збереження здоров’я в холодну пору року.

Використовуйте комплексний підхід для зниження ризику захворіти

Один із найефективніших способів захистити себе в сезон респіраторних вірусів — поєднувати кілька профілактичних заходів, а не покладатися лише на один.

Під час пандемії COVID-19 ми засвоїли кілька важливих уроків, які залишаються актуальними для кожного сезону респіраторних вірусів.

Ось короткий перелік порад:

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Вдягайте маску, яка забезпечує додатковий захист у людних закритих приміщеннях, особливо якщо ви або хтось із ваших близьких належите до групи підвищеного ризику. Носіть маску, що щільно прилягає до обличчя.

Покращуйте якість повітря в приміщенні. Респіраторні віруси можуть поширюватися через мікрочастинки, що потрапляють у повітря, коли люди дихають, розмовляють, кашляють або чхають. Провітрювання (якщо це можливо) або використання очищувача повітря допомагає зменшити концентрацію вірусів у приміщенні.

Регулярно мийте руки. Це особливо важливо після контакту зі спільними поверхнями, а також перед їдою чи торканням обличчя. Лікарі радять кашляти або чхати в серветку чи лікоть, а не в долоні.

Залишайтеся вдома, якщо захворіли. Обмеження тісних контактів з іншими людьми може допомогти знизити ймовірність поширення респіраторної інфекції.

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Стежте за актуальністю рекомендованих щеплень. Запитайте свого лікаря, які вакцини проти грипу, COVID-19, респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ) та пневмококової інфекції рекомендовані саме вам з огляду на ваш вік, стан здоров’я та історію вакцинації. Вакцини допомагають знизити ризик тяжкого захворювання, хоча жодна з них не може гарантувати, що ви не захворієте.

Підтримуйте імунну систему за допомогою щоденних звичок

Вам не потрібен складний оздоровчий режим, щоб підтримати імунну систему. Натомість зосередьтеся на кількох щоденних звичках, яких ви зможете реально дотримуватися, наприклад:

достатній сон

регулярна фізична активність

різноманітне та поживне харчування

пошук способів боротьби зі стресом.

Сон

Сон — це гарний початок. У дослідженні 2026 року, що охопило 521 пацієнта первинної ланки медичної допомоги, було виявлено, що люди з безсонням мали приблизно вдвічі вищу ймовірність повідомити про інфекцію або захворювання, схоже на грип, під час подальшого спостереження.

Це дослідження не доводить, що якісніший сон запобігає хворобам, але воно дає нам ще одну підставу серйозно ставитися до сну.

Фізичні вправи

Підтримання активності також може допомогти. Дослідження свідчать, що люди, які ведуть більш активний спосіб життя, можуть мати менший ризик певних інфекцій.

Вам не потрібні інтенсивні тренування, щоб отримати користь. Головне — регулярно рухатися у зручному для вас темпі.

Управління стресом

Стрес також може впливати на те, як ваш організм реагує на хворобу. Дослідження пов’язують тривалий стрес із підвищеною ймовірністю інфікування та слабшою реакцією на деякі вакцини.

Виділення часу на відпочинок, спілкування з близькими або інші заняття, що допомагають зняти стрес, може стати ще одним способом підтримати загальний стан здоров’я.

Харчування

Те, що ви їсте, також має значення. Прагніть до різноманітних продуктів, які забезпечують ваш організм білком, вітамінами, мінералами та іншими поживними речовинами.

Білок, фрукти, овочі, цільнозернові продукти та інші продукти, багаті на поживні речовини, забезпечують вашу імунну систему сировиною; дефіцит може перешкоджати нормальній її роботі.

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