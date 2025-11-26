Як підготувати багаторічники до весни: осінні хитрики

Як підготувати багаторічники до весни / © Associated Press

Мабуть, здається, що після перших заморозків можна залишити грядки до весни. Але насправді є кілька простих і дуже важливих осінніх кроків, які допоможуть вашим рослинам процвітати, про це розповіло видання Real Simple.

Осіннє прибирання

Поки ви збираєте опале листя, не забудьте приділити увагу багаторічникам. Щоб вони гарно квітли навесні, очистьте ґрунт біля основи рослин від листя та іншого сміття. Це запобігає розвитку шкідників та хвороб і знижує ризик зимових заражень.

Використовуйте маленькі граблі чи руки, щоб акуратно очистити ґрунт від листя та залишків рослин. Навіть коротка осіння зачистка робить ділянку сухою, чистою та менш привабливою для шкідників, які перезимовують у землі.

Полив

Навіть якщо рослини здаються сплячими, їхнє коріння продовжує активно рости. Вічнозелені багаторічники, кущі та дерева, а також нещодавно посаджені рослини потребують поливу до того моменту, поки земля не промерзне.

Хоча восени полив потрібен менший, ґрунт повинен залишатися вологим. Зазвичай достатньо поливати раз на тиждень. Це допомагає рослинам накопичити сили на зиму та зберегти кореневу систему здоровою.

Обрізання

Деякі багаторічники слід обрізати восени. Для таких рослин краще залишити лише кілька сантиметрів від стебел, видалити старе листя та сміття навколо. Це допомагає запобігти хворобам та гниттю навесні. Інші рослини потребують лише видалення сухих та пошкоджених частин, щоб стимулювати здоровий ріст у новому сезоні.

Мульчування

Мульчування навколо рослин допомагає зберегти вологу, захистити корені від морозів та покращити структуру ґрунту. Залиште шар мульчі завтовшки 3–4 см, розташований на кілька сантиметрів від основи рослини, щоб запобігти гнилі. Особливо корисно це для нових рослин, а дорослі можуть обійтися і без мульчування.

Осінній догляд за багаторічниками не забирає багато часу, але дає величезний ефект навесні. Чистий ґрунт, правильний полив, своєчасне обрізання та утеплення мульчею — ось секрет здорових і красивих рослин, які будуть тішити вас весь сезон.