Як підготувати басейн до зими: дієві поради / © Credits

Якщо ви цього не зробите, ризикуєте повернутися навесні до тріщин у плитці, забитих труб або пошкодженого обладнання. Видання Martha Stewart розповіло, як правильно «законсервувати» басейн і не витратити зайві кошти.

Почистьте басейн перед зимою. Перед накриттям важливо очистити воду та поверхні. Зніміть з поверхні листя, комах та інше сміття. Пропилотяжте дно, щоб прибрати пісок і частинки рослин. Почистьте стіни та сходи, де часто накопичується слиз, який псує хімію води. Мета проста, прибрати все, що може згнити чи вплинути на воду. Баланс води та хімія. Навіть узимку вода повинна залишатися збалансованою. Відрегулюйте pH між 7,2 і 7,8, щоб уникнути плям і нальоту. «Шокова» обробка хлором вб’є бактерії та водорості, які активно розвиваються без фільтрації та сонячного світла. Проганяйте фільтр 24–48 годин, а дно ще раз вакуумуйте. Додайте альгіцид для запобігання утворенню водоростей. Правильна хімія взимку гарантує чисту та здорову воду навесні. Зніміть аксесуари. Сходи, баскетбольні кільця, гірки та трампліни краще прибрати та зберігати у захищеному приміщенні. Після цього накрийте басейн сезонним накриттям, яке витримає воду, погодні умови та басейнову хімію. Як обрати накриття для басейну. Є два типи: зимове — захищає від листя та сміття, і безпекове — витримує тисячі кілограмів, приблизно вагу невеличкого авто, та захищає від падіння дітей чи тварин. Вибирайте тканину, призначену саме для басейнів, а не стандартні брезенти чи плівку. Подумайте про кріплення та вентиляцію, щоб уникнути конденсату та у випадку твердого накриття знадобиться помпа для води, щоб прибрати опади. Рівень води. Не всі басейни потрібно повністю зливати. Вода краще витримує холод, ніж повністю порожній басейн. Тож рекомендовано залишити приблизно 15 см нижче найнижчої труби, щоб запобігти пошкодженню під час замерзання. Захист обладнання. Вимкніть електроприлади, злийте воду з помпи, фільтра та обігрівача. Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо мастила та накриття. Вимкніть запобіжники чи автоматичні вимикачі. Догляд протягом зими. Контролюйте хімію води, очищайте кошики фільтра, перевіряйте обладнання. Регулярно оглядайте накриття, а саме, ремені, пружини та тканину.Прибирайте сніг та лід м’якою щіткою чи листовим обдувом, не використовуйте гострі предмети. Також перевірте систему захисту від замерзання, щоб обладнання не постраждало.

Коли варто викликати професіонала

Зимова консервація басейну — це важка робота, де важлива точність. Злив води з обладнання та правильна хімія — найскладніші етапи. Професіонал не лише допоможе уникнути пошкодження труб і покриття, а й помітить ранні ознаки протікання чи проблем з обладнанням, а це дозволить уникнути великих витрат весною.

Зимова підготовка басейну — це інвестиція у ваш спокій та збереження дорогої власності. Правильний догляд узимку — це чистий басейн, мінімальні витрати та готовність насолоджуватися водою з першим теплом.