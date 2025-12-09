ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
3 хв

Як підготувати дім до Різдва: поради, які зроблять ваше свято бездоганним

Міста перейшли у режим очікування дива, а ми вже мріємо про теплі вечори, гостинність і святкові столи, які пахнуть корицею та цитрусами.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як підготувати дім до Різдва

Як підготувати дім до Різдва / © Associated Press

Якщо ви цього року приймаєте гостей чи просто хочете, щоб дім мав ідеальний вигляд під час зимових свят, є сенс зробити підготовку не лише ефективною, а й приємною. Про цікаві хитрики розповіло видання RTÉ.

  • Срібне наряддя, яке сяє мов святкові гірлянди. Повернути блиск ложкам і виделкам можна без зайвих зусиль. Замочіть столове наряддя у теплій воді з ложкою соди на 10–15 хв. Якщо вистелити мийку фольгою, ефект буде ще кращим. У результаті матимете наряддя, яке має такий вигляд, ніби щойно з’явилося з дорогого сервізу.

  • Гострі ножиці за 10 секунд. Папір, стрічки, пакування — усе це потребує чітких та акуратних зрізів. Не купуйте нові ножиці, просто кілька разів поріжте складену фольгу. Леза швидко стають гострішими.

  • Рулони подарункового паперу. Рулони, які розпадаються та мнуться, — класика грудневого хаосу. Надіньте на кожний рулон картонну втулку від туалетного паперу. Папір залишиться охайним, а ви — спокійними.

  • Лимон і сода — чиста духовка. Змішайте лимонний сік із содою у пасту, нанесіть на забруднення у духовці та залиште на 30 хв. Завдяки натуральним кислотам жир відходить легко, а у домі з’являється свіжий цитрусовий аромат.

  • Плями від воску. Поставте на віск паперовий рушник та прикладіть прохолодну праску. Віск перейде на папір, а скатертина залишиться чистою та святковою.

  • Штучна ялинка, мов жива. Перед декоруванням пройдіться по гілках холодним потоком повітря з фену. Це здуває пил, робить хвою пухкішою та оновлює вигляд ялинки всього за одну хвилину.

  • Різдвяний аромат на килимах. Сода та кілька крапель ефірної олії, наприклад, кориці, апельсина чи ялини, та у вас сухий «ароматний порошок». Посипте килим, зачекайте 15 хв і пропилотяжте. Однак, будьте обережні, якщо у домі є тварини, ефірні олії не завжди безпечні.

  • Святковий аромат для гірлянд. Штучні та сухі гірлянди оживуть, якщо злегка побризкати їх водою з кількома краплями ефірної олії сосни чи кориці. Ефект — миттєвий: будинок матиме аромат зимового лісу.

  • Блискітки. Глітер — це красиво у декорі та катастрофічно у прибиранні. Візьміть ролик для одягу, він збере блискітки з будь-якої поверхні. Навіть із тканин і пледів.

  • Ідеальний блиск келихів. Змішайте теплу воду та білий оцет (1:1), змочіть м’яку тканину та протріть нею скло. Келихи стануть прозорими та сяятимуть у святкових вогнях.

  • П’ятихвилинна підготовка перед приходом гостей. Тримайте маленький кошик з «швидким набором»: антибактеріальний спрей, мікрофібра, ролик для одягу. Пройдіть по ключових кімнатах і дім за кілька хвилин матиме такий вигляд, ніби ви готувалися весь день.

  • «Свіжий» холодильник. Поставте всередину мисочку з содою та кількома краплями цитрусової ефірної олії. Це нейтралізує запахи та створює легкий аромат свіжості.

Різдво — це про затишок, тепло та крихітні деталі, від яких дім стає особливим. І не потрібно робити генеральне прибирання тиждень без перерви, достатньо кількох розумних хитриків. Ці поради перетворюють рутину на магію та дозволяють зустріти свята у домі, який пахне ялинкою, блищить від чистоти та дарує відчуття свята з порогу.

Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie