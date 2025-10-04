Як підготувати газон до зими: осінні добрива для здорової трави навесні

осінні добрива для здорової трави навесні / © Associated Press

У прохолодну пору року трава спрямовує енергію на розвиток кореневої системи, а не на ріст листя, тому правильне осіннє удобрення допоможе траві зміцніти перед зимою та швидко відновитися весною, про це розповіло видання Martha Stewart.

Найкращий час для осіннього підживлення — вересень і жовтень.

Для холодостійких трав осінь — активний період росту та вони ефективно засвоюють поживні речовини.

Для теплолюбних трав осінь — час підготовки до спокою. Добриво слід вносити рано восени, використовувати азот і високий вміст калію для зміцнення кореневої системи.

Важливо уникати надмірного використання азоту, щоб не стимулювати ріст листя, яке потім може постраждати від морозів.

Як правильно удобрювати

Виберіть добриво під тип трави. Перевірте співвідношення NPK (азот, фосфор, калій). Для осені краще обирати добрива з повільним вивільненням азоту та з високим вмістом калію, який зміцнює корені. Виміряйте площу газону. Норма внесення добрив вказується на ≈ 100 м². Точне вимірювання допоможе уникнути надлишку чи нестачі поживних речовин. Рівномірно розподіліть добриво. Використовуйте розкидач (ротаційний), рухайтеся рівномірно. Не застосовуйте добриво на твердих поверхнях (тротуари, доріжки) — це може призвести до забруднення ґрунтових вод. Полийте газон після внесення. Більшість гранульованих добрив потребують легкого поливу для активації поживних речовин. Рідкі добрива, як правило, не вимагають додаткового зволоження.

Поширені помилки за осіннього удобрення

Пропуск поливу після внесення — добриво не засвоюється рослинами та може бути змито чи розсіяно у повітря.

Надлишок азоту — стимулює ріст листя, робить траву вразливою до морозів.

Неправильне налаштування розкидача — призводить до нерівномірного внесення та плям на газоні.

Додаткові рекомендації

Приберіть листя та сміття перед внесенням добрив, інакше поживні речовини не потраплять до коренів.

Аерація газону допомагає покращити повітрообмін кореневої системи.

Скарифікація — видалення моху та відмерлої трави, щоб газон «дихав».

Підсів трави — відновлення пошкоджених ділянок для рівномірного покриву.

Правильне осіннє удобрення — це ключ до здорового, густого і красивого газону навесні. Коли ви обираєте добрива відповідно до типу трави, враховуєте сезон та потреби ґрунту, можна зміцнити кореневу систему та підготувати траву до зимових холодів. Дотримання цих простих правил допоможе уникнути помилок і забезпечить яскравий зелений газон, який тішитиме око та даруватиме комфорт у вашому дворі.