Як підготувати газонокосарку до зими: 8 простих кроків

Правильна підготовка до зимового періоду допомагає продовжити термін служби обладнання, зекономити на ремонті та забезпечує легкий старт наступного сезону. Видання Martha Stewart зібрало поради експертів із догляду за газоном і поділилося покроковою інструкцією для правильного домашнього використання.

Зніміть і очистьте свічки запалювання. Перший та важливий крок — зняття свічок запалювання. Це запобігає випадковому запуску косарки під час підготовки, що може призвести до серйозних травм. Якщо свічки покриті корозією чи зношені, краще їх замінити. В іншому випадку ретельно очистьте їх від нагару та бруду. Відпрацюйте чи стабілізуйте паливо. Паливо, яке залишилося у баку, може зіпсуватися та створити проблеми з карбюратором навесні. Ви можете або повністю використати залишки пального, запустивши косарку до порожнього бака, або додати свіжого бензину зі спеціальним стабілізатором палива та пропустити його через систему. Ретельно очистьте корпус і ніж. Скручені трав’яні залишки, бруд та пісок під ножами та на корпусі можуть спричинити іржу. Використовуйте щітку, шланг або навіть високий тиск води. Для особливої забрудненості підійде пластиковий шпатель. Не залишайте бруд на зимовий період, це скорочує термін служби газонокосарки. Спорожніть травозбірник. Не залишайте траву у травозбірнику на зиму. Волога та залишки трави можуть утворити неприємний запах і створити середовище для цвілі та шкідників. Змастіть рухомі частини. Щоб уникнути корозії, нанесіть мастило на всі рухомі частини: троси, шарніри та важелі. Після нанесення покрутіть механізми, щоб мастило рівномірно розподілилося та протріть зайве. Захистіть підніжжя косарки. Тонкий шар машинної оливи чи силіконового спрею на підніжжі газонокосарки допомагає запобігти утворенню іржі. Це особливо важливо, якщо ви зберігаєте обладнання у вологому приміщенні чи на відкритому повітрі. Замініть мастило. Старе мастило може пошкодити деталі двигуна. Злийте використане та замініть його на свіже відповідно до рекомендацій виробника. Не забувайте правильно утилізувати відпрацьовану рідину. Правильно зберігайте газонокосарку. Найкраще зберігати косарку у сухому приміщенні. Якщо такої можливості немає, придбайте водонепроникний чохол і підніміть косарку над землею для забезпечення вентиляції. Також не залишайте її поруч із хімічними засобами, добривами та лужними речовинами, вони руйнують метал і покриття.

Поради для електричних газонокосарок

Для електрокосарок основні кроки догляду такі самі: очищення, змащення рухомих частин і захист від вологи. Однак слід особливо дбати про батарею:

Зніміть та очистьте батарею: зберігайте у прохолодному, сухому місці.

Регулярно заряджайте: підзарядка раз на місяць допомагає зберегти її працездатність.

Косарка, підготовлена до зимового зберігання, служить довше, працює ефективніше та легко запускається навесні. Всі ці прості кроки дозволяють уникнути проблем із карбюратором, корозією та несправностями двигуна.

Весною залишиться лише заточити ножі, очистити фільтр і можна знову насолоджуватися ідеальним газоном. Захистіть обладнання зараз і воно подбає про ваш газон навесні.