Як підготувати лаванду до зими, щоб захистити її від холоду та вологи

Лаванда / © Associated Press

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Легко подумати, що саме холодна погода вбиває вашу лаванду. Насправді справжні проблеми зазвичай спричиняють перезволожені корені та м’які пагони, які з’явилися пізно, на холодних вітрах, і кілька змін на початку осені допоможуть врятувати вашу рослину.

Що потрібно зробити, розповідає GardeningKnowHow.

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Лаванда походить із сухих кам’янистих схилів у регіоні Середземномор’я, і довга, волога зима на садовій грядці навіть близько не відповідає цим умовам. Однак підготовка рослини до зими не потребує великих зусиль. Більша частина роботи припадає на кінець літа — початок осені, задовго до настання перших справжніх заморозків.

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Почніть із зеленого обрізання

Перше, що потрібно зробити, — це обрізання методом «зеленого очищення». Це легка процедура, яке проводиться лише в межах листяної частини рослини. Візьміть нещільну жменю стебел і обріжте приблизно третину їхньої довжини. Залиште 2,5–5 см цьогорічних зелених пагонів над місцем, де починається деревина. Лаванда рідко дає нові пагони з голої деревини, тому стебла, обрізані до дерев’янистої основи, можуть не відрости. Те, що ви обрізаєте, маж приємний аромат, і його можна зв’язати в пучки та висушити.

Завжди використовуйте чисті, гострі леза. Вони ріжуть плавніше і зменшують пошкодження решти стебел. Ручних секаторів достатньо для однієї або двох рослин, але пам’ятайте, що округла форма рослини краще скидає сніг, ніж плоска верхівка. Для довгого ряду ножиці для живоплоту економлять час.

Звичайний період обрізання — за чотири-шість тижнів до перших сильних заморозків, а пізніша процедура може призвести до появи м’яких пагонів, які не встигнуть затвердіти. Багато садівників обмежують осінні роботи в найхолодніших регіонах видаленням відцвілих квітів і залишають формування кущів до весни.

Припиніть підживлювати до кінця літа

Добриво для лаванди, внесене у вересні, часто призводить до відмирння кінчиків стебел до весни. Пізнє внесення азоту стимулює новий ріст у той час, коли рослина мала б уповільнювати свій розвиток, і цей ріст зазвичай першим проявляється у пошкодженнях холодом. Лаванда добре росте на ґрунтах із низькою або помірною родючістю.

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Початок серпня — це оптимальний термін у більшості регіонів для внесення рідких добрив і гранул повільного вивільнення, які можуть досягти кореневої зони, якщо їх розкидати навколо сусідніх багаторічних рослин. Не вносьте добрива, доки навесні біля основи не з’являться нові пагони. Навіть тоді рослини, які добре прижилися на нормальному ґрунті, рідко потребують чогось більшого, ніж легкого підживлення. Легкої компостної мульчі навесні вистачить на весь сезон.

Поступово зменште поливання

Лаванда взимку частіше гине від вологого ґрунту, ніж від низьких температур, особливо в регіонах з дощовими зимами. Поливайте рідше та дайте ґрунту просохнути на 5–8 см у міру того, як дні стають коротшими. Для рослин, що вже вкоренилися у ґрунті, опадів може вистачити. Мульчу з кори та деревної стружки треба прибрати з крони, а гравій підійде краще, якщо основу треба накрити.

Це не означає, що потрібно повністю припинити поливання. Рослини, які перебувають у стані стресу через посуху, зазвичай гірше переносять холод, тому варто востаннє ще раз ретельно полити їх перед похолоданням, якщо дощу не було вже деякий час.

Обріжте лаванду в контейнерах

Рослини лаванди в контейнерах швидше висихають і можуть повність замерзнути, тому занурте палець на 2,5 см у ґрунтову суміш, щоб перевірити їхній стан, і полийте, якщо він виходить сухим. Горщики, підняті на ніжках, стікають швидше, ніж ті, що встановлені на твердій поверхні. У найхолодніші ночі допомагає переміщення горщиків до стіни будинку або під криту веранду.

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Захистіть рослини від зимового вітру

Вітер є однією зі значних причин зимових пошкоджень. Лаванда зберігає своє сіро-зелене листя протягом усього сезону. В холодні, вітряні дні це листя втрачає вологу, і коріння в замерзлому ґрунті не може його замінити. Оголені рослини зазвичай спочатку буріють з навітряного боку. Зменште цей вплив, розмістивши їх біля стіни або паркану.

Влаштуйте для своєї лаванди захист від вітру. Вбийте кілька садових кілків у землю з навітряного боку, а потім розтягніть на них рулон натуральної джутової мішковини. Тримайте тканину на відстані 8–10 см від листя, щоб повітря могло вільно циркулювати. Не потрібно вкривати всю рослину. Просто використовуйте мішковину як вітрозахисну плівку.

У найхолодніших регіонах додатковий захист забезпечує повітропроникне укриття, яким рослини накривають після перших сильних заморозків. Однак щойно потеплішає, його треба зняти.

На початку весни рослини часто можуть мати вигляд сірий і неохайний вигляд, але потемніння у березні не завжди означає, що рослина загинула. Знання того, як допомогти лаванді перезимувати, включає очікування видимих ​​ознак відновлення. Щойно біля основи з’являться нові зелені пагони, обріжте всі стебла, які ламаються, а не згинаються.

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