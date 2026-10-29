Як підготувати сад до зими за пів дня: 7 практичних порад

Осінній сад / © Credits

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Хоча виконання цих завдань може здаватися складними, насправді для підготовки саду до зими потрібно не надто багато часу.

The Spruce назвав сім кроків, які допоможуть підготувати сад до зими всього за один день пообіді.

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Зберіть залишки врожаю

Спочатку зберіть усі плоди та овочі, які залишилися після літнього сезону. Це можуть бути перці, помідори, а також бобові культури — наприклад, зелена квасоля чи стручковий горошок.

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Якщо знайдете залишки зіпсованих або гнилих плодів, їх можна додати до компостної купи.

Приберіть уражені рослинні рештки

Збудники хвороб і шкідники можуть перезимувати в рослинних залишках, а навесні знову атакувати ваш сад. Щоб уникнути зайвих проблем, зберіть та знищте уражені хворобою листя і стебла до настання зими.

Оскільки багато збудників хвороб можуть вижити навіть у компості, такі рештки краще викинути або спалити, а не додавати до компостної купи.

Очистьте садові інструменти

Перш ніж відкласти садовий інвентар на тривале зберігання, приділіть трохи часу його повній інвентаризації. Пошкоджені інструменти, які не підлягають ремонту, краще викинути (і запланувати купівлю нових), а решту — почистити й нагострити.

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Викопайте чутливі до холоду цибулини

Деякі цибулинні рослини не переносять промерзання ґрунту. Щоб захистити їх від зимових холодів, обережно викопайте їх за допомогою лопати або садових вил. Зріжте надземну частину, очистьте цибулини від землі та просушіть їх у теплому й сухому місці. Після цього їх можна загорнути в папір і зберігати до весни.

Замульчуйте ґрунт на зиму

Мульча відіграє важливу роль у захисті рослин протягом зимового сезону. Вона допомагає регулювати температуру ґрунту, запобігає його ерозії, захищає коріння рослин від холоду та пригнічує ріст бур’янів — і це далеко не всі її переваги.

Після перших сильних заморозків вкрийте ґрунт навколо багаторічних рослин, чагарників і дерев шаром мульчі завтовшки близько 7–8 см. Це забезпечить надійну теплоізоляцію коріння, не перекриваючи до нього доступ повітря.

Захистіть рослини від шкідників

Саме час подбати про те, щоб гризуни не використовували цибулини та коріння рослин у вашому саду як джерело їжі взимку. Для захисту від дрібних шкідників використовуйте спеціальні захисні сітки для цибулин або закопану в землю металеву сітку. Для відлякування великих тварин допоможуть захисні огородження для стовбурів дерев і паркани.

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Злийте воду з садового шланга

Щоб уникнути пошкодження труб із настанням морозів приділіть 30 хвилин підготовці садового шланга до зими. Від’єднайте його, розкладіть на землі та підніміть один кінець, щоб повністю злити з нього воду. Після цього нещільно згорніть шланг у рулон і зберігайте у приміщенні.

Після того як вода стече, вільно змотайте шланг і приберіть його на зберігання в приміщення.

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