Як підготувати вишневі дерева до зими, щоб наступного року вони щедро родили / © Associated Press

Реклама

Видання Martha Stewart розповіло, як правильно «законсервувати» ваші вишні на зиму, щоб весною вони прокинулися сильними, здоровими та готовими до нового сезону плодоношення.

Дайте вишням напитися перед зимовим сном

Восени вишневі дерева потребують достатньої вологи, навіть якщо вже прохолодно. Поливати потрібно регулярно восени, поки земля не промерзне. Коли ґрунт замерзає, коріння вже не здатне всотувати воду.

Поливайте повільно, щоб вода проникала глибоко, це допоможе кореневій системі накопичити запас вологи перед зимою. Але після перших справжніх морозів полив припиніть, це може пошкодити коріння.

Реклама

Замульчуйте дерево

Мульча — це як тепла ковдра для ваших дерев. Вона захищає коріння від перепадів температур, утримує вологу та покращує структуру ґрунту.

Розкладіть 3–4 см шару деревної тріски, кори, соломи чи подрібненого листя навколо стовбура. Головне — залиште 15 см вільного простору від самого стовбура, щоб уникнути загнивання.

Перед мульчуванням приберіть усе опале листя та плоди з-під дерева, вони можуть привабити шкідників.

Не поспішайте з обрізанням

Восени обрізати вишню не варто. Це може стимулювати нові пагони, які не встигнуть зміцніти до морозів або навіть відкрити шлях грибковим інфекціям.

Реклама

Найкращий час для обрізання — кінець зими чи рання весна, коли дерево ще спить, але сильні морози вже минули.

Захистіть стовбур фарбою

Білий колір на стовбурах дерев — не естетика, а захист. Пофарбований у біле стовбур відлякує гризунів і запобігає сонячним опікам узимку.

Використовуйте безпечну водоемульсійну фарбу, латексну. Вона відбиває сонячні промені, запобігає розтріскуванню кори від різких змін температур. Наносьте фарбу на очищену поверхню, до того, як почнете мульчувати.

Молоді дерева

Якщо ваше дерево ще молоде чи невисоке, воно потребує додаткового захисту від морозів. Найкраще укриття — тканина, яка дихає, мішковина чи спеціальне агроволокно. Не використовуйте плівку, вона не пропускає повітря та може спричинити загнивання.

Реклама

Щоб правильно укрити дерево, встановіть кілки навколо крони, накрийте їх тканиною та закріпіть краї камінням або цеглою. Якщо випаде сніг, просто струшуйте його з покривала, щоб не поламати гілки.

Додайте компост, але не добрива

Восени вишні не потребують активного підживлення. Азотні добрива можуть спровокувати ріст нових пагонів, які не переживуть морози. Замість цього додайте 1–2 см компосту чи перегною під шар мульчі, але не ближче ніж 15 см до стовбура. Це збагатить ґрунт і підготує його до весняного пробудження.

Осіння турбота — це найкраща інвестиція у ваш літній урожай. Трохи зусиль зараз і навесні дерево віддячить вам рожевими квітами, а влітку — солодкими, блискучими плодами. Зимівля — це не кінець сезону, а перший крок до нового.