Як підготувати жоржини до найпишнішого цвітіння: 6 важливих червневих завдань для садівників

Жоржини / © Associated Press

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До червня жоржини переходять від спокійних бульб до серйозного росту, з великою кількістю листя над землею та першими квітковими бруньками. Це період, коли рослина будує структуру, яку вона носитиме весь сезон, від міцних стебел до повноцінної крони, поки коренева система продовжує заповнюватися під ґрунтом. Кілька своєчасних робіт зараз можуть вплинути на те, як мине решта літа.

Що треба зробити, розповідає GardeningKnowHow.

Пропустіть ці роботи — і рослини однаково будуть рости, просто більш неохайними та з меншою кількістю квітів. Більшість догляду за жоржинами, необхідного на цьому етапі, — це легка робота: трохи прищипнути тут, підживити там, нічого такого, що забирає цілий день. Найважливіше в червні — це час, оскільки робота, виконана на кілька тижнів пізніше, може коштувати вам квітів у майбутньому.

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Ці завдання не потрібно виконувати в один день. Розподіліть їх на кілька вихідних, працюйте з урахуванням погоди, а рослини подбають про решту.

Встановіть опори, перш ніж рослини їх потребуватимуть

Жоржина / © Associated Press

Вищі види жоржин можуть досягати від 1,2 до 1,5 м, а стебла, незважаючи на всю свою товщину, напрочуд легко ламаються, щойно квітка піднімається на вітер. Вбийте кілок зараз, поки рослина ще компактна, щоб зберегти коріння в цілості. Залиште це до пізніше, коли бульба пошириться під землею — і є реальна ймовірність пробити опору просто крізь неї.

Одностеблові види добре дають раду з міцною бамбуковою тростиною або металевим стрижнем, кущисті рослини віддають перевагу кільцю або клітці, на яку можна спиратися.

Прищипніть кінчик росту

Жоржини / © Associated Press

Щойно рослина досягає приблизно 30–40 см і має три-чотири пари листя, вищипування самої верхньої точки росту спонукає її до розгалуження, а не до прямого пагону вгору. Це означає більше бічних стебел, а більше стебел зазвичай означає більше квітів, навіть якщо кожна квітка трохи менша.

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Здається неправильним обрізати здорові пагони саме тоді, коли все починає рости. Однаково зробіть це. Уявіть собі це як перенаправлення енергії рослини, а не як її відторгнення.

Поливайте глибоко, але не часто

Жоржина / © Associated Press

Щойно пророслим жоржинам не потрібно багато води, а надмірне поливання навколо бульби, коріння якої ще не встигло повністю розвинутися, може призвести до її повного загнивання. Однак, щойно з’являється листя і рослина починає активно розвиватися, її потреба у воді стрімко зростає. Краще дічі-тричі на тиждень ретельно поливати рослину, даючи верхнім 2,5 см ґрунту просохнути між поливаннями, ніж щодня збризкувати її водою, яка так і не досягає коренів.

Поливайте жоржини біля основи, а не поверх листя, щоб воно залишалося сухим і щоб зменшити ризик появи цвілі. Якщо є можливість, краще поливати вранці — тоді у листя буде цілий день, щоб висохнути від вологи, яка на нього потрапила.

Змініть підживлення

Жоржини / © Associated Press

На початку збалансоване підживлення або навіть трохи збагачене азотом допомагає формувати листя та стебла. З наближенням червня та початком формування бутонів пріоритет зміщується. Якщо зараз дати занадто багато азоту, у вас вийде пишна зелена рослина, скупа на квіти — одне листя.

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Під час удобрення жоржин вам знадобиться добриво з високим вмістом калію, таке ж, як і для помідорів. Однак, будьте обережні — жоржини не особливо голодні, а перегодовування завдає більше шкоди, ніж користі.

Контролюйте слимаків та щипалок

Мало що любить молоді пагони жоржин більше, ніж слимаки. М’які нові пагони можуть бути пошкоджені за одну ніч, іноді аж до стебла, і рослина може втратити цілу купу листя, перш ніж хтось помітить шкоду. Чипалки зазвичай з’являються трохи пізніше, працюючи над пелюстками, коли квіти розпускаються — це дратує, хоч і рідко буває смертельним.

Виходити на вулицю після настання темряви з ліхтариком та збирати їх вручну — це похмуро, але це працює, і це може бути дивно приємно. Пастки для пива, заглиблені до рівня ґрунту, приваблюють слимаків на ніч, тоді як перевернутий горщик, наповнений соломою, робить те саме для вуховерток, які заповзають всередину, щоб сховатися до ранку. Це профілактична звичка, а не одноразова робота — дотримуйтесь її протягом тижнів м’якого росту, і рослини повинні перерости найгірше.

Мульча навколо основи

Шар мульчі навколо кожної рослини виконує багато непомітної роботи. Він утримує вологу в ґрунті під час спекотних періодів, зберігає коріння прохолоднішим і уповільнює ріст бур’янів, які в іншому випадку випивали б воду, призначену для ваших квітів. У сухий червень це може бути різницею між поливом через день і поливом двічі на тиждень.

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Тут добре підійде компост, як і листова цвіль або добре перегнила кора. Розкладіть його на 5 см завтовшки, але відтягніть трохи від стебел, оскільки мульча, щільно утрамбована біля них, затримує вологу та сприяє гниттю. Але майте на увазі, слимаки також ховаються під мульчею, тому у вологий рік це свого роду компроміс. Однак у більшості сезонів волога, яку ви збережете, виходить назовні.

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