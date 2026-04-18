Як початківцям виростити щедрий урожай полуниці навіть на власному балконі

Полуниця — одна з найкращих культур для тих, хто тільки починає знайомство з садівництвом, про це розповіли на сторінці Gardening with Ish. Вона невибаглива у догляді, швидко дає результат, легко розмножується та росте майже будь-де. І саме тому її часто називають «ідеальною рослиною для новачків».

Де вирощувати полуницю

Одна з головних переваг — універсальність. Полуницю можна висаджувати:

у відра чи контейнери

у підвісні кашпо

одразу у ґрунт

Головне правило — достатньо світла. Ідеальним буде сонячне місце чи легка півтінь.

Помилка багатьох новачків — висаджувати занадто багато кущів разом. Насправді три рослини у контейнері дадуть більше ягід, ніж 5. Це відбувається через те, що рослини не конкурують за ресурси, тож уся енергія йде у плоди.

«Вуса» та чи потрібно їх обрізати

Полуниця часто випускає довгі пагони, так звані «вуса», це природний спосіб розмноження, адже на кінці з’являється нова маленька рослина, вона пускає коріння та стає окремим кущем.

Важливо розуміти, якщо ваша мета — більше ягід, а не нові рослини, то «вуса» краще обрізати, бо інакше енергія буде йти на розмноження, а не на плодоношення.

Розмноження полуниці

Якщо ви хочете нові кущі:

Дайте «вусу» укорінитися. Не відрізайте його одразу. Зачекайте, поки сформується коренева система. Коли старий пагін почне відмирати, відокремте його.

Так ви отримаєте нову повноцінну рослину, без додаткових витрат.

Роки родючості полуниці

Є важливий нюанс, перші 2 роки — найурожайніші, а на 3-й рік ягід стає менше. Тому оптимальною стратегією буде:

2 роки — збираємо врожай

3-й рік — вирощуємо нові рослини з «вусів»

Ґрунт, полив і підживлення

Полуниця любить добре дренований ґрунт і поживну землю з органікою. Важливо не допускати застою води, але й не пересушувати землю.

Хитриком, який часто дивує, є те, що найкраще підживлення для полуниці — це добриво для томатів. Воно містить багато калію, який стимулює цвітіння, а квіти, це майбутні ягоди. Його варто використовувати 1 раз на тиждень у період цвітіння.

Полуниця — це той випадок, коли результат приходить швидко та по-справжньому тішить. Вона не вимагає складного догляду, зате дарує щедрий урожай, легко розмножується та підходить навіть для міського життя, тож якщо ви давно хотіли почати вирощувати щось своє, почніть саме з полуниці.