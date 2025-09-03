Як почистити кавоварку вдома: дієві поради

Як почистити кавоварку вдома / © Associated Press

Реклама

Якщо не мити кавоварку чи кавомашину на регулярній основі, у ній накопичуються залишки кавових масел, мінеральні відкладення та навіть бактерії. У результаті напій втрачає свій насичений смак, а сама техніка може швидше зламатися. Видання Real Simple розповіло, як почистити кавоварку вдома, без використання агресивної «хімії», лише підручними засобами.

Частота очищення кавоварки

Миття знімних деталей (резервуар для води, піддон, тримач для капсул або фільтрів) — раз на місяць.

Заміна фільтра для води — кожні 2–3 місяці.

Глибоке очищення (видалення накипу) — кожні 3–6 місяців. Якщо у вас жорстка вода, робіть це частіше.

Що знадобиться

господарське мило чи мийний засіб

м’яка губка чи серветка

чиста вода

новий картридж-фільтр (за потреби)

натуральний засіб для видалення накипу: білий оцет або лимонна кислота

Що робити

Почистьте знімні частини

Вимкніть кавоварку з розетки. Зніміть резервуар для води, піддон, тримач для капсул або фільтрів. Вимийте їх у теплій воді з милом. Добре промийте чистою водою та витріть насухо.

Замініть фільтр для води (за потреби)

Дістаньте старий картридж із резервуара. Новий замочіть у чистій воді на 5–10 хв, потім промийте. Вставте його назад у тримач і закріпіть у резервуарі.

Видаліть накип

Вилийте залишки води та дістаньте фільтр. Приготуйте розчин: 1 частина білого оцту та 1 частина води чи 1 ст. л лимонної кислоти на 1 л води. Налийте розчин у резервуар. Запустіть кілька циклів без кави (на найбільшому об’ємі). Вимийте резервуар, залийте чисту воду та ще раз проганяйте кілька циклів для повного зникнення запаху оцту чи лимону.

Важливість регулярного очищення

Смак кави залишається насиченим, без гіркоти.

Техніка служить довше, бо накип не руйнує нагрівальний елемент.

Гігієна на першому місці, ви уникаєте бактерій та цвілі у вологих деталях.

Економія: натуральні засоби дешевші за спеціальні хімічні очищувачі.

Поради

Якщо кавоварку щодня використовує вся сім’я, краще проводити профілактику частіше.

Використовуйте фільтровану воду, щоб уповільнити утворення накипу.

Для щоденного догляду достатньо протирати зовнішні частини вологою серветкою.

Регулярний догляд — запорука того, що ваша кава завжди буде мати ідеальний аромат і смак. А головне, для цього не потрібні дорогі засоби, адже все необхідне вже є у вашій кухні.