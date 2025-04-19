Як почистити меблі, взуття та аксесуари з лакованої шкіри / © Associated Press

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Щоб улюблені речі з лакованої шкіри служили довше та зберігали свою ефектність, їм потрібен делікатний, але регулярний догляд. Видання Martha Stewart розповіло, як правильно чистити та зберігати лаковану шкіру вдома.

Що таке лакована шкіра і чим вона відрізняється від звичайної

Лакована шкіра — це натуральна чи штучна шкіра, покрита спеціальним поліуретановим або акриловим лаком, який створює дзеркально-гладкий, блискучий ефект. Саме цей шар робить її менш проникною для вологи та бруду порівняно з іншими видами шкіри, як-от замша чи нубук.

Проте лак також робить шкіру крихкою — з часом вона може тріскатися чи втрачати блиск. Тож правильний догляд — запорука її довговічності.

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Коли варто чистити вироби з лакованої шкіри

Немає потреби щоденно протирати лаковану шкіру, але регулярне чищення після активного використання — це обов’язкова умова її збереження. Взуття слід очищати після кожного виходу на вулицю, особливо у дощ чи сніг. А меблі чи аксесуари достатньо протирати раз на кілька тижнів або під час генерального прибирання.

Що потрібно для чищення

Очищення лакованої шкіри у домашніх умовах не потребує спеціального обладнання, але важливо використовувати тільки безпечні матеріали:

М’яка серветка з мікрофібри (не залишає ворсинок і не дряпає поверхню)

Тепла вода

Засіб для чищення лакованої шкіри (не плутати із засобами для інших типів шкіри!)

За потреби — захисний спрей чи полірувальний крем для лакованої шкіри

Як почистити лаковану шкіру

Зніміть пил. Протріть виріб сухою мікрофібровою серветкою, щоб зібрати поверхневий пил або пісок. Обережно видаліть забруднення. Змочіть іншу серветку теплою водою, добре її відіжміть і обережно протріть поверхню. Не тріть сильно. Нанесіть спеціальний засіб. За необхідності нанесіть трохи засобу для лакованої шкіри на чисту серветку та обережно поліруйте поверхню круговими рухами. Дайте висохнути природним шляхо. Не використовуйте фен або батарею — висока температура може пошкодити лак.

Чого робити не можна

Не використовуйте оцет, спирт, ацетон, відбілювач або побутову хімію.

Не наносьте оливкову олію чи вазелін — вони залишають жирні сліди та можуть зіпсувати лак.

Не тріть шкіру жорсткими щітками чи губками.

Не сушіть вироби біля джерел тепла.

Догляд і профілактика

Праильне зберігання. Взуття та сумки з лакованої шкіри слід зберігати у мішечках із тканини, подалі від прямого сонячного світла. Уникайте тісного контакту з іншими предметами — лак може подряпатися.

Уникайте вологи. Хоч лакована шкіра й стійка до бризок, тривалий контакт із водою їй шкодить. Не носіть лаковане взуття у дощ.

Раз на кілька місяців поліруйте спеціальним засобом, щоб підтримувати блиск і зменшити ризик утворення мікротріщин.

У разі виникнення серйозних забруднень звертайтесь до професіоналів — майстерні мають засоби та техніку, які не доступні вдома.

Цей матеріал — чудовий вибір для тих, хто хоче мати яскравий та вишуканий вигляд. Вироби з лакованої шкіри можуть зберігати первісну красу роками, якщо за ними правильно доглядати.