Як почистити вінілові платівки: експертні поради для збереження ідеального звучання / © Associated Press

Реклама

Проте навіть найкращий програвач не врятує від хрипів і скрипів, якщо ваші платівки припадають пилом або мають мікроскопічні забруднення. Щоб музика звучала чисто, а платівки зберігались десятиліттями, варто знати, як правильно за ними доглядати.

Видання Martha Stewart зібрало інформацію про перевірені методи очищення вінілу, матеріали, яких слід уникати, а також поради зі зберігання — усе, щоб ваша колекція була не лише красивою, а й довговічною.

Як часто потрібно чистити вінілові платівки

Огляд платівки перед кожним прослуховуванням — це перший крок. Якщо помічаєте пил, жирні плями чи відбитки пальців — обов’язково проведіть очищення. Також варто звернути увагу на зміну звучання: тріск, шум чи «провали» у музиці можуть бути ознаками забруднення.

Реклама

Рекомендації:

Перед і після кожного використання — легке очищення антистатичною щіткою.

Раз на кілька місяців — глибоке очищення для тих платівок, які слухаєте часто.

Що знадобиться для чищення вінілових платівок

Не намагайтеся використовувати підручні засоби — вони можуть серйозно пошкодити платівку. Ось список безпечних та ефективних матеріалів:

Антистатична щітка для платівок

Серветки з мікрофібри (м’які, не ворсисті)

Дистильована вода

Спеціальний засіб для чищення вінілу

Плоска м’яка поверхня для роботи

Як правильно чистити вінілові платівки

Підготуйте робоче місце. Чисте, безпилове, добре освітлене. Помийте руки. Дістаньте платівку, тримайте лише за краї. Протріть платівку антистатичною щіткою у напрямку канавок — ніколи не впоперек. Огляньте платівку на світлі. Зверніть увагу на забруднені ділянки. Нанесіть невелику кількість рідини для чищення на серветку чи пензель і м’якими круговими рухами пройдіться по платівці (у напрямку канавок). За потреби змийте залишки дистильованою водою. Дайте платівці висохнути природно чи акуратно висушіть мікрофіброю. Після висихання знову протріть щіткою перед прослуховуванням або зберіганням. Поверніть платівку в антистатичний внутрішній чохол.

Чого категорично не можна використовувати

Абразивні засоби (щітки з жорсткою щетиною, скраби)

Засоби зі спиртом, ацетоном або розчинниками

Водопровідна вода (містить домішки, які залишають сліди)

Побутова хімія (мила, склоочисники, поліролі)

Паперові рушники (залишають ворс)

Стиснене повітря (може втиснути пил у канавки)

Як правильно зберігати вінілові платівки

Навіть найкраще очищення не допоможе, якщо ваші платівки лежать у неправильних умовах.

Зберігайте платівки у внутрішніх антистатичних чохлах і зовнішніх обкладинках.

Розміщуйте вертикально, а не одна на одній. Це запобігає викривленню.

Тримайте якомога далі від джерел тепла та сонячного світла. Температури вище 24°C вже можуть деформувати вініл.

Не тисніть на платівки іншими предметами. Залишайте простір між дисками.

Використовуйте роздільники на полицях — з дерева, пластику чи неіржавної сталі.

Чисті, добре збережені платівки можуть із часом не лише зберегти свою цінність, а й значно зрости у ціні. Рідкісні записи чи перші видання на вторинному ринку можуть коштувати сотні та навіть тисячі доларів. А от подряпини, бруд чи деформація знижують вартість практично до нуля.

Реклама

Очищення вінілових платівок — це не складно, але потребує уважності та регулярності. Якщо ви дійсно цінуєте свою колекцію та хочете насолоджуватись бездоганним звучанням протягом десятиліть, подбайте про правильний догляд і зберігання. Ваша музика заслуговує на те, щоб звучати чисто — так, як її задумав виконавець.