Як почистити вуха вашому чотирилапому улюбленцю: корисні поради / © Associated Press

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Ця процедура допомагає уникнути розвитку інфекцій, запальних процесів і неприємного запаху, а також робить життя улюбленця комфортнішим. Та як же правильно чистити вуха чотирилапому другу, щоб не нашкодити розповіли на сторінці centralna.vet.

Використання ватних паличок — заборонено

Насамперед слід запам’ятати головне правило: не використовувати ватні палички! Вони можуть легко травмувати ніжну вушну раковину чи ще глибше проштовхнути сірку, що тільки погіршить ситуацію. Для чищення вух домашніх улюбленців слід обирати спеціальні гігієнічні лосьйони та дотримуватись певної послідовності дій.

Як правильно чистити вуха

Забезпечте вільний доступ до вушка. Якщо навколо вуха росте багато шерсті, її слід обережно відвести назад пальцями чи розчесати гребінцем, щоб не заважала під час процедури. Закапайте лосьйон. Коли ви використовуєте спеціальний засіб (лосьйон або спрей для чищення вух), введіть необхідну кількість у вушну раковину. Більшість ветеринарних лосьйонів мають зручний дозатор або піпетку. Зробіть легкий масаж. Акуратно помасажуйте вушко біля його основи. Якщо ви почуєте характерне хлюпання — значить, рідина розподіляється правильно, проникає всередину та розчиняє забруднення. Потримайте улюбленця. Протягом кількох секунд або хвилини тримайте тварину спокійно, щоб лосьйон встиг подіяти та проник глибше. Дайте потрясти головою. Відпустіть собаку чи кота — вони самостійно труситимуть головою та разом із рідиною з вуха вийдуть сірка, бруд та надлишки лосьйону. Протріть зовнішню частину. Завершальний етап — очищення зовнішньої вушної раковини. Для цього скористайтеся ватним диском або м’якою серветкою, змоченою теплою водою із залишками лосьйону. Важливо не заходити глибоко, а лише злегка прибрати те, що вийшло назовні.

Як часто проводити чистку

Регулярність гігієни залежить від породи, віку та загального стану тварини. Деякі породи собак, як-от кокер-спанієлі чи бассети, мають довгі вуха та потребують частого очищення — орієнтовно раз на тиждень. Іншим достатньо разу на місяць. У котів процедура зазвичай потрібна рідше, якщо тільки ветеринар не призначив інше.

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Коли звертатися до ветеринара

Якщо ви помічаєте в улюбленця такі симптоми:

часте чухання вух;

неприємний запах;

почервоніння чи набряк;

виділення жовтого, зеленого чи коричневого кольору;

схильність нахиляти голову в один бік,

— не зволікайте з візитом до ветеринара. Це може свідчити про отит, грибкову інфекцію чи наявність паразитів.

Профілактика — найкраща турбота

Регулярна, ніжна та уважна гігієна вушок — це не лише турбота про здоров’я, а й спосіб укріплення зв’язку між вами та вашим улюбленцем. Обирайте якісні засоби, створюйте спокійну атмосферу під час процедур, заохочуйте ласощами й тоді навіть найпримхливіші тварини почнуть довіряти вам ще більше.