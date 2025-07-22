Як подбати про томати під час відпустки: 4 поради, які не дадуть їм загинути без вас

Помідори / © ТСН

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Добрі городники повинні знати, як доглядати за рослинами помідорів, перед тим, як їхати у відпустку, оскільки багато хто з нас відпочиває літніми місяцями, коли наші сади перебувають на піку свого розвитку.

Цілком можливо підтримувати сильне зростання помідорів, поки ви у відпустці, все, що потрібно зробити, це додатково підготуватися та доглядати перед поїздкою. Що треба зробит, розповідає GardeningKnowHow.

Визначення того, як поливати рослини помідорів під час відпустки, часто є найбільшим викликом, і першим, з яким потрібно розібратися перед від’їздом. Помідори потребують багато води, особливо під час плодоношення. Оскільки ми вирощуємо помідори в теплі місяці року, вони схильні до висихання. Навіть короткі періоди посухи можуть вплинути на якість плодів і кількість помідорів, які може дати рослина. Якщо ви хочете отримати високий урожай, першим кроком є пошук способу забезпечення достатньої кількості вологи.

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Одним із ключових елементів удосконалення вирощування помідорів є прищипування. Якщо рослини молоді, їх потрібно буде прищипувати, щоб видалити заблукалу, неплодоносну поросль на вузлах гілок. Якщо ви їх не видалите, рослина спрямує енергію на зростання більшої кількості листя, а не на плодоношення.

Індетермінантні сорти помідорів також потребуватимуть сітки або кілків, якщо ви збираєтеся бути відсутніми більше тижня. Навіть з опорами їх потрібно буде привчити до кілка або клітки, підв’язуючи та обережно переміщуючи рослинний матеріал на конструкцію.

Одним із перших місць у списку того, як зберегти рослини живими під час відпустки, є боротьба зі шкідниками та хворобами. Якщо вас немає, ви не можете візуально виявити та вирішити ці проблеми. Без негайного усунення шкідників рослина може постраждати та взагалі загинути.

Квіти помідорів / © ТСН

Те саме стосується проблем із хворобами. Якщо не вживати заходів для мінімізації або викорінення симптомів хвороби, вся рослина помідорів може загинути. Можливо, знадобиться допомога «доглядача за помідорами», або члена сім’ї, або сусіда, який може допомогти діагностувати проблеми та вирішити їх. Ваш доглядач за помідорами також може забезпечити достатнє зволоження, захист від екстремальних погодних умов та збирати врожай за потреби.

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Підтримуйте зволоження помідорів

Підтримка зволоження рослин помідорів є найважливішою частиною догляду за вашими овочами під час відпустки. Ось кілька стратегій та інструментів, які допоможуть забезпечити належне поливання ваших помідорів, поки вас немає.

Перш ніж вирушати у відпустку, ви можете підготувати свої рослини помідорів до успішного росту за допомогою кількох простих кроків. По-перше, якщо вони добре вкоренилися та ростуть у ґрунті, зменшіть полив за тиждень до цього. Це привчить їх до меншої кількості вологи.

Мульчування навколо рослин, вирощених у ґрунті, є величезною допомогою. Ви можете використовувати органічну або неорганічну мульчу, хоча краще уникати використання гравію або каміння, оскільки вони мають тенденцію утримувати занадто багато тепла. Деякі з найкращих видів мульчі для помідорів — це дрібна кора, солома або добре висушена скошена трава. Вони повільно компостуватимуться в ґрунті та обережно додаватимуть поживні речовини, коли розкладаються.

Забезпечте 2,5-5 см мульчі навколо кореневої зони. Це допоможе утримувати воду в ґрунті. Це також допоможе запобігти появі надокучливих бур’янів, які конкурують з вашими рослинами помідорів за поживні речовини та воду.

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Якщо ви знаєте, що на вас чекає сильна спека, встановіть затінювальну тканину, щоб захистити рослину. Помідори люблять сонце і спеку, але надмірна спека може спричинити в’янення, опіки листя та пошкодження плодів.

Подумайте про встановлення крапельного зрошення з таймером, щоб рослини регулярно отримували полив прямо до коріння, де рослина цього найбільше потребує. Ви також можете використовувати шланг для поливання або водяний гніт, щоб створити саморобну систему поливу.

Ще один із улюблених способів поливання рослин під час відпустки — це перетворити пластикову пляшку на іригатор для контейнерів. Просвердліть отвір у кришці, наповніть контейнер водою та підвісьте пляшку з кришкою догори дном у ґрунт. Якщо ви збираєтеся бути поза містом більше ніж на кілька днів, гарною ідеєю буде інвестувати в самополивний горщик.

Зберіть урожай перед від’їздом

Помідори / © ТСН

Якщо ваша рослина плодоносить, зараз ідеальний час для збирання помідорів. Ви навіть можете взяти недостиглі овочі та поставити їх у шафу, де вони зможуть достигнути.

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Якщо ви залишите стиглі плоди на рослині, вони зіпсуються. Але також рослина спрямує свої ресурси на ці помідори, а не витрачатиме енергію на створення нових квітів і плодів, щоб зберегти врожай після вашого повернення додому.

Запобігання шкідникам і хворобам

Перш ніж вирушати у відпустку, ретельно огляньте свої рослини. Перевірте на наявність поширених хвороб або шкідників помідорів, щоб ви могли прищипати їх у бутоні перед від’їздом.

Видаліть будь-яке листя, яке змінило колір або було поїдено шкідниками. Перевірте під листям наявність комах і обприскайте його спеціальним засобом, рекомендованим для використання на помідорах.

Розгляньте можливість використання спрею тривалої дії від шкідників перед від’їздом, такого як засіб зі спиносадом або інсектицидний мильний спрей. Чи зробіть свій власний засіб з невеликою кількістю мийного засобу для посуду та води.

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Обрізайте та тренуйте свої рослини

Якщо рослина ще молода і росте, видаліть паростки помідорів на листових вузлах. Якщо ваша рослина досить стигла, обріжте частину найщільнішого листя, щоб збільшити циркуляцію повітря та запобігти хворобам.

Видаліть будь-які стебла, які не зав’язали плоди або не зацвіли, оскільки вони, ймовірно, не плодоносять і їх можна зрізати. Це дозволяє рослині використовувати всю свою енергію лише на формування плодів. Якщо в центрі росте забагато листя, прищипніть частину цієї зелені, щоб збільшити потік повітря та дозволити сонячному світлу проникати всередину.

Підв’яжіть високорослі сорти помідорів до опорних конструкцій та подумайте про додавання додаткових кілків у стратегічних місцях, щоб допомогти утримувати нові пагони, поки вас немає. Навіть детермінантним сортам помідорів з їхньою великою кількістю плодів буде корисна опора або подібна конструкція, щоб утримувати стебла над ґрунтом.

За допомогою лише кількох простих кроків ви можете допомогти забезпечити виживання та процвітання вашої рослини, поки ви насолоджуєтеся заслуженою відпусткою.

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