Як подовжити термін цвітіння гортензій у вашому саду: корисні поради / © Getty Images

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Ці квіти надають ландшафту романтичного вигляду та залишаються привабливими навіть після завершення активного цвітіння. Але як зробити так, щоб гортензії тішили око якомога довше. Разом з експерткою із садівництва Стейсі Гірвела та порадами з видання Martha Stewart, ми зібрали для вас перевірені рекомендації, які допоможуть подовжити цвітіння цих улюбленців садівників і зберегти їхню декоративну привабливість до самих заморозків.

Як довго квітнуть гортензії та від чого це залежить

Тривалість цвітіння гортензій напряму залежить від їхнього сорту:

Волотисті гортензії зазвичай квітнуть із середини літа до пізньої осені. Зміна кольору — з білого до рожевого чи червонуватого — дозволяє зберігати декоративність до перших заморозків.

Гортензія деревоподібна після відцвітання набуває зеленуватого відтінку, який додає текстурності саду.

Гортензія дуболиста змінює колір суцвіть на яскраво-рожевий, а восени дивує ще й насиченим забарвленням листя.

Цікавий факт: гортензії мають декоративну цінність навіть після завершення активного цвітіння. Їхні сухі суцвіття можна залишати на кущах до зими — вони створюють чарівний ефект, особливо під інеєм або снігом.

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Секрети догляду

Забезпечте стабільний полив. Гортензії не люблять пересушування. Поливайте їх регулярно, особливо у спекотні літні дні. Найкраще — рано вранці чи ввечері, уникайте прямих сонячних променів, які можуть спричинити опіки.

Уникайте надлишку сонця. Більшість сортів гортензій віддають перевагу півтіні. Якщо ваша гортензія отримує забагато прямих променів — особливо у другій половині дня — її квіти можуть швидко вигоряти та в’янути.

Мінімум добрив після липня. Бажаєте пишного цвітіння — підживлюйте кущі навесні та на початку літа. Але після кінця липня додавання добрив варто припинити. Надмірне підживлення восени може спровокувати ріст пагонів, які не встигнуть визріти та будуть вразливі до морозів.

Обережно з обрізанням. Це інструмент для формування, але з ним слід бути обережними. Ранньою весною видаляйте лише сухі чи пошкоджені гілки. Для деяких сортів важливо не зрізати торішні пагони, оскільки саме на них з’являються квіти.

Як обрізати квіти, які відцвіли

На відміну від однорічників, видалення відцвілих суцвіть не стимулює повторне цвітіння гортензій. Ви можете обрізати їх із естетичних міркувань, але не очікуйте, що це подовжить період бутонізації.

Порада: якщо старі квіти ще мають цікавий вигляд — залиште їх. Вони додадуть об’ємності композиції та збережуть природну чарівність вашому саду.

«Симптоми» завершення цвітіння

Гортензія припиняє активне цвітіння, коли:

Суцвіття втрачає яскравість, стає блідим або сухим;

Нові бутони більше не з’являються (особливо у другій половині осені);

Листя починає жовтіти чи змінювати колір до осіннього.

Це не означає, що рослина потребує негайного втручання. Навпаки — дозвольте їй природно завершити сезон, а восени проведіть легку підготовку до зими: мульчування, захист кореневої зони, санітарне обрізання.

Поради

Обирайте сорти, які підходять до вашого клімату та освітлення.

Забезпечуйте помірний, але регулярний полив.

Не зловживайте добривами, особливо наприкінці літа.

Уникайте агресивного обрізання восени.

Цінуйте красу навіть у сухих квітах — вони створюють особливу атмосферу.

Гортензії — це не просто літній акцент. Завдяки правильному догляду вони можуть прикрашати ваш сад від початку літа та й до перших морозів, а іноді — навіть і взимку. Подаруйте їм трохи любові, уваги та вони віддячать вам розкішним цвітінням, сезон за сезоном.