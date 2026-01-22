ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
2 хв

Як покращити якість повітря у домі взимку

Зима змушує нас проводити більше часу вдома, а це означає, що ми частіше контактуємо з повітрям, яке видихаємо. Сухість, пил, запахи та мікроби можуть накопичуватися, створювати дискомфорт і впливати на здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як покращити якість повітря у домі взимку

Як покращити якість повітря у домі взимку / © Associated Press

На щастя, поліпшити якість повітря у квартирі чи будинку зовсім нескладно. Достатньо кількох простих звичок, щоб зимові дні були комфортнішими, а дихання — легким.

Під час холодних місяців ми щільно закриваємо вікна та двері, щоб зберегти тепло. Але разом із теплом у приміщенні затримуються пил, алергени та бактерії. Видання Martha Stewart розповіло, що погана якість повітря включає підвищений рівень алергенів, застійне повітря, надмірну вологість або сухість, недостатню вентиляцію та пил — усе це впливає на здоров’я та комфорт у домі.

Як покращити якість повітря взимку

  1. Відкривайте вікна. Навіть кілька хвилин щоденного провітрювання освіжають повітря та видаляють накопичені забруднення. Найефективніше робити це у вітальні, кухні та ванній.

  2. Встановіть систему вентиляції. Це інвестиція на весь рік: повітря постійно циркулює, залишає кімнати свіжими та очищеними, навіть коли надворі холодно.

  3. Використовуйте витяжки. Якщо система вентиляції недоступна, витяжки у ванній, кухні та пральні допомагають видаляти забруднення одразу біля джерела.

  4. Регулярно міняйте фільтри. Фільтри у кондиціонерах, очищувачах повітря та зволожувачах затримують пил та алергени. Заміна фільтрів кожні 1–3 місяці гарантує чистіше повітря у домі.

  5. Очищайте повітропроводи. Пил, цвіль і сміття у каналах розповсюджуються по дому та знижують ефективність системи опалення. Регулярне очищення підтримує здоров’я та комфорт.

  6. Обмежте ароматизовані свічки та спреї. Приємний запах не завжди означає чистоту, адже синтетичні аромати додають у повітря хімічні речовини. Використовуйте продукти без запахів або зводьте запахи до мінімуму.

  7. Регулярно пилотяжте. Високоякісний пилотяг з HEPA-фільтром видаляє пил, шерсть та алергени, особливо у будинках із килимами чи домашніми тваринами.

  8. Контролюйте вологість. Ідеальний діапазон вологості — 30–50%. Зволожувачі допомагають уникнути сухості повітря, а осушувачі — запобігають появі цвілі та пилових кліщів.

  9. Встановіть UV-лампи у HVAC-системі. Ультрафіолетові промені вбивають бактерії, віруси та цвіль, забезпечують ще один рівень захисту та чисте повітря у домі.

Зима — це час тепла, затишку та турботи про себе, і повітря, яким ми дихаємо, відіграє ключову роль у нашому комфорті та здоров’ї. Простими звичками можна створити у своєму домі справжній оазис свіжості. Дихайте легко, відчувайте затишок і насолоджуйтесь зимовими днями у здоровому просторі.

Дата публікації
Кількість переглядів
11
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie