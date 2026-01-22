Як покращити якість повітря у домі взимку / © Associated Press

На щастя, поліпшити якість повітря у квартирі чи будинку зовсім нескладно. Достатньо кількох простих звичок, щоб зимові дні були комфортнішими, а дихання — легким.

Під час холодних місяців ми щільно закриваємо вікна та двері, щоб зберегти тепло. Але разом із теплом у приміщенні затримуються пил, алергени та бактерії. Видання Martha Stewart розповіло, що погана якість повітря включає підвищений рівень алергенів, застійне повітря, надмірну вологість або сухість, недостатню вентиляцію та пил — усе це впливає на здоров’я та комфорт у домі.

Як покращити якість повітря взимку

Відкривайте вікна. Навіть кілька хвилин щоденного провітрювання освіжають повітря та видаляють накопичені забруднення. Найефективніше робити це у вітальні, кухні та ванній. Встановіть систему вентиляції. Це інвестиція на весь рік: повітря постійно циркулює, залишає кімнати свіжими та очищеними, навіть коли надворі холодно. Використовуйте витяжки. Якщо система вентиляції недоступна, витяжки у ванній, кухні та пральні допомагають видаляти забруднення одразу біля джерела. Регулярно міняйте фільтри. Фільтри у кондиціонерах, очищувачах повітря та зволожувачах затримують пил та алергени. Заміна фільтрів кожні 1–3 місяці гарантує чистіше повітря у домі. Очищайте повітропроводи. Пил, цвіль і сміття у каналах розповсюджуються по дому та знижують ефективність системи опалення. Регулярне очищення підтримує здоров’я та комфорт. Обмежте ароматизовані свічки та спреї. Приємний запах не завжди означає чистоту, адже синтетичні аромати додають у повітря хімічні речовини. Використовуйте продукти без запахів або зводьте запахи до мінімуму. Регулярно пилотяжте. Високоякісний пилотяг з HEPA-фільтром видаляє пил, шерсть та алергени, особливо у будинках із килимами чи домашніми тваринами. Контролюйте вологість. Ідеальний діапазон вологості — 30–50%. Зволожувачі допомагають уникнути сухості повітря, а осушувачі — запобігають появі цвілі та пилових кліщів. Встановіть UV-лампи у HVAC-системі. Ультрафіолетові промені вбивають бактерії, віруси та цвіль, забезпечують ще один рівень захисту та чисте повітря у домі.

Зима — це час тепла, затишку та турботи про себе, і повітря, яким ми дихаємо, відіграє ключову роль у нашому комфорті та здоров’ї. Простими звичками можна створити у своєму домі справжній оазис свіжості. Дихайте легко, відчувайте затишок і насолоджуйтесь зимовими днями у здоровому просторі.