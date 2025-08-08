Як поливати рослини під час заборони на використання води та не порушити жодних правил / © Credits

Однак це не означає, що ваші рослини мають загинути від спраги. Видання Woman&Home зібрало поради, які допоможуть вам поливати ефективно, законно та екологічно, навіть під час обмежень.

Чому забороняють використання шлангів

В Україні існують регіони з обмеженим поливом сільськогосподарських культур через низку природних, інфраструктурних і економічних причин. Ось ключові фактори:

Кліматична посушливість. Південні та східні регіони України, наприклад, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, частково Дніпропетровська та Донецька області страждають від дефіциту опадів.

Брак водних ресурсів. У деяких регіонах немає великих річок або водосховищ, які могли б забезпечити зрошення. Зменшення рівня води в Дніпрі, Інгульці, Південному Бузі через зміну клімату, посухи та зарегулювання річищ призводить до нестачі води для поливу.

Пошкодження інфраструктури через війну . Внаслідок бойових дій, знищено чи пошкоджено зрошувальні канали, помпи, водозабори, електромережі.

Відсутність фінансування. Зрошення — це дорогий процес, який вимагає систематичних інвестицій в інфраструктуру. У багатьох районах дрібні фермери не мають коштів для встановлення сучасних систем поливу. Крім того, більшість зрошувальних систем була збудована ще за радянських часів і багато з них не функціонують або зношені на 70–90%.

Як правильно поливати під час заборони

Використовуйте лійку чи відро

Звичайна лійка — ваш головний союзник у боротьбі за зелений сад.

Поливайте не зверху, а під корінь, щоб вода потрапляла безпосередньо до джерела живлення рослини.

Великі кущі та нові насадження краще рясно поливати раз на тиждень, ніж зволожувати щодня.

Газони краще не поливати взагалі, трава відновиться після першого дощу.

Збирайте дощову воду

Встановіть водозбірники чи бочки під ринви.

Вода з даху чудово підходить для рослин, оскільки вона м’якша та без хлору.

Зібраної води може вистачити на кілька тижнів поливу.

Поставте дощовий ланцюг

Це декоративний, але дуже функціональний варіант збору води.

Працює як водостік: дощова вода стікає по ланцюгу у посудину чи водозбірник.

Підійде навіть для маленьких ділянок без місця для бочки.

Використовуйте воду з дому

Це вода, яка залишається після миття рук, овочів, варіння макаронів або прийняття душу.

Уникайте агресивних мийних засобів — не використовуйте воду з хлором або засобами для прибирання.

Використовуйте одразу, щоб уникнути бактеріального росту.

Лайфгак: вода після варіння овочів або макаронів поживна, її полюбляють томати та зелень.

Встановіть крапельну систему поливу

Якщо у вас є час та ресурси, зробіть ставку на автоматичну систему з крапельним зрошенням.

Вона дозволяє економити до 70% води та подає її безпосередньо під корінь.

Така система працює на низькому тиску та може бути закопаною на глибину до 20 см.

Що заборонено робити під час обмеження використання води

Не можна:

Поливати шлангом

Використовувати розбризкувачі

Мити авто чи заповнювати басейни

Користуватись мийками високого тиску

Наповнювати фонтани

Можна:

Поливати лійкою

Використовувати дощову чи побутову воду

Встановлювати крапельне зрошення

Використовувати воду з бочок

Обмеження — це не кінець садівництва, а можливість стати екологічно свідомими. Використання альтернативних джерел води, правильний час поливу та сучасні технології дозволять зберегти улюблені клумби, не порушуючи правил.