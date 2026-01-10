Як помити холодильник і назавжди позбутися неприємних запахів / © Credits

Гарна новина полягає у тому, що ретельне очищення холодильника не лише повертає відчуття свіжості, а й допомагає довше зберігати продукти. Видання Real Simple розповіло, як зробити це правильно та без шкоди для техніки й зайвого стресу.

Неприємний запах у холодильнику — це не просто естетична проблема. Залишки їжі, протікання, прострочені продукти можуть спричинити появу бактерій, плісняви та стійких плям. Регулярне прибирання допомагає уникнути цього, зменшує харчові відходи та робить щоденне життя значно комфортнішим.

Як і будь-яка інша побутова техніка, холодильник потребує не хаотичного миття «коли вже зовсім погано», а продуманого догляду.

Що врахувати перед початком

Перш ніж дістати губки та спреї, варто пам’ятати кілька важливих правил:

Не залишайте їжу надовго поза холодильником. Швидкопсувні продукти не варто тримати за кімнатної температури понад 2 години (і лише 1 годину — якщо на вулиці понад +32 °C).

Уникайте агресивної хімії. Абразивні засоби та жорсткі щітки можуть пошкодити поверхні та ущільнювачі дверцят.

Завжди робіть тест на невеликій ділянці. Якщо використовуєте новий засіб — перевірте його дію у непомітному місці чи зверніться до рекомендацій виробника.

Як часто потрібно мити холодильник

Генеральне прибирання холодильника варто робити кожні 3–6 місяців.

Але якщо у вашій оселі постійно хтось щось перекушує чи ви часто зберігаєте продукти, які можуть пролитися, чистити доведеться частіше.

Якщо ви не переносите безлад і запахи, просто мийте холодильник тоді, коли відчуваєте, що настав час.

Що знадобиться

губка

мікрофіброва серветка

стара зубна щітка

рукавички

Засоби:

універсальний мийний засіб

засіб для миття посуду

сода

оцет

лимонний сік

Як помити холодильник

Підготуйте все необхідне. Зберіть усі засоби та інструменти заздалегідь, так ви впораєтесь швидше та не залишите їжу надовго без холоду. Викиньте прострочене. Дістаньте всі продукти. Без жалю позбавтеся того, що зіпсувалося чи викликає сумніви. Не забудьте перевірити соуси та приправи, саме вони часто «пересиджують» свій термін. Зніміть полиці та шухляди. Більшість моделей дозволяють легко виймати полиці та контейнери. Помийте їх теплою водою з засобом для посуду та ретельно висушіть. Ретельно вимийте внутрішню частину. Обробіть стінки універсальним мийним засобом і витріть безворсовою серветкою. Для натуральної альтернативи можна використати суміш води з оцтом або лимонним соком і краплею засобу для посуду. Після цього залиште дверцята відчиненими, щоб холодильник добре провітрився. Очистьте ущільнювачі. Гумові прокладки часто накопичують бруд і запахи. Тут стане у пригоді стара зубна щітка. Для догляду достатньо вологої мікрофібри, без агресивних засобів. Ретельно висушіть. Надлишкова волога — ідеальне середовище для бактерій. Протріть усе насухо рушником. Поверніть продукти на місце. Перед тим як ставити контейнери назад, перевірте їхнє дно, там не повинно бути залишків рідини.

Стійкі плями

Для більшості плям достатньо універсального засобу. Жовтуваті сліди добре прибирає суміш теплої води та оцту 1:1, але не використовуйте її для гумових ущільнювачів і пластику — кислота може зробити їх крихкими.

Обовʼязково тестуйте засіб перед повноцінним використанням.

Як зберегти свіжість

Сода проти запахів. Відкрита упаковка соди чудово поглинає сторонні аромати.

Герметичні контейнери. Особливо для цибулі, часнику та залишків страв.

Витирайте одразу пролиті рідини. Це запобігає плямам і розмноженню бактерій.

Регулярно переглядайте вміст. Прострочені продукти — головне джерело запахів.

Чистий холодильник — це не про ідеальну картинку, а про здоров’я, комфорт і турботу про продукти. Генеральне прибирання раз на кілька місяців і прості щоденні звички здатні повністю змінити атмосферу на кухні.