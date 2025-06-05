Як помити плитку у ванній кімнаті: корисні поради / © Credits

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У своїй статті видання Real Simple зібрало поради, як мити плитку швидко, ефективно та безпечно — залежно від її типу. Навіть найсучасніший інтер’єр ванної не врятує від звичних «ворогів» чистоти: мильний наліт, цвіль, вапнякові відкладення, сліди шампунів і кондиціонерів. Основна причина — висока вологість і щоденне використання води. Якщо залишити плитку без догляду, з часом вона втратить блиск, а затирання потемніє.

Добра новина полягає у тому, що більшість забруднень можна видалити звичайними засобами, які є на кухні. А якщо дотримуватись простих порад — плитка надовго залишиться як нова.

Перш ніж почати: врахуйте тип плитки

Керамічна, порцелянова . Підійде харчова сода, оцет, лимонний сік. Уникайте використання агресивних щіток і металевої вати.

Натуральний камінь (мармур, сланець, граніт). Підійде м’яке мило, спеціальні засоби для каменю. Уникайте використання будь-якої кислоти (оцет, лимонний сік), абразиви. Кислоти роз’їдають натуральний камінь, роблять його тьмяним і пористим. Завжди читайте етикетки засобів перед використанням.

Як часто потрібно чистити душову плитку

Щотижня: повноцінне миття з очищенням плитки та затирання.

Щодня (1 хв): після душу протирайте плитку шваброю чи рушником.

Щомісяця: чистьте плитку у гостьовому душі чи душі, яким рідко користуються.

Заведіть звичку витирати плитку одразу після душу. Це найпростіший спосіб запобігти утворенню цвілі та нальоту.

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Що знадобиться для прибирання

Губка чи пластиковий скребок

Мікрофібра

Щітка з м’якою щетиною чи стара зубна щітка

Ракель (гумовий скребок для стін)

Рукавички, захист для очей

Пляшка з розпилювачем

Відро, миска

Харчова сода

Білий оцет (для кераміки)

М’який засіб для миття посуду

Перекис водню

Хлорний чи кисневий відбілювач

Лимонний сік

Ізопропіловий спирт

Рослинна олія

Як почистити керамічну плитку

Підготуйте ванну кімнату

Винесіть усі предмети з душу. Протріть флакони та мочалки гарячою водою. Увімкніть вентиляцію чи відкрийте вікно.

Цвіль на затиранні

Збризніть білим оцтом, залиште на 20 хв. Нанесіть пасту з соди та води, потріть зубною щіткою. Для серйозних випадків — хлорний відбілювач (2:1 з водою), нанести, залишити на 10 хв, потерти, змити.

Мильний наліт

Паста з 1 склянки соди та ¼ склянки оцту. Нанесіть на плитку, залиште на 15 хв. Протріть серветкою з мікрофібри. Додайте кухонну сіль для сильнішого ефекту.

Іржа та плями

Іржа: сода та лимонний сік. Клей: рослинна олія чи спирт.

Як чистити кам’яну плитку

Ні — оцту, лимону. Тільки м’яке мило та тепла вода. Можна використовувати спеціальні засоби для каменю. Проти цвілі. Хлорний відбілювач і вода (1:1). Губкою нанести на 15 хв, злегка потерти та змити. Мильний наліт. 1 ст. л мила на 1 л води. Протирайте круговими рухами.

Як ефективно почистити затирання

Звичайне очищення: паста з соди та вода, нанести, потріть щіткою, залиште на 15 хв, змийте.

Видалення плям: сода та перекис водню замість води.

Фініш: витріть сухою мікрофіброю, щоб запобігти появі вологості.

Поради для блиску

Очищуйте та висушуйте плитку після кожного приймання душу.

Чистьте злив — затримана вода сприяє зростанню цвілі.

Періодично мийте гумовий килимок.

Не накопичуйте флакони — об’єднуйте залишки шампунів.

Чиста плитка — не лише естетика, а й гігієна. Регулярне прибирання, правильні засоби та кілька щоденних звичок допоможуть зберегти ванну кімнату у відмінному стані. І пам’ятайте, профілактика — завжди простіша за генеральне прибирання.