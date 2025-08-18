Як помити вентилятор: корисні поради

Як помити вентилятор / © Associated Press

Щоб пристрій служив довше, працював тихо та максимально ефективно охолоджував, важливо правильно та регулярно його чистити, а як саме це робити, розповіло видання Woman&Home.

Навіщо чистити вентилятор

Ефективність — чисті лопаті легше обертаються, створюють сильніший потік повітря.

Здоров’я — пил і бруд, накопичені на решітці та лопатях, можуть поширювати алергени.

Довговічність — регулярне очищення запобігає потраплянню пилу у мотор, а це подовжує термін служби пристрою.

Тиша — пил може викликати зайвий шум під час роботи вентилятора.

Частота миття вентилятора

Якщо ви користуєтесь ним щодня, достатньо легкого прибирання раз на тиждень, наприклад, протирання пилу мікрофіброю чи пиловою щіткою. Глибоке очищення варто проводити раз на 2–3 місяці чи перед сезоном активного використання. Якщо вентилятор стояв без роботи взимку, обов’язково очистьте його перед увімкненням.

Як безпечно помити вентилятор

Увага: перед будь-яким чищенням обов’язково вимкніть пристрій з розетки!

Зніміть захисну решітку. Більшість моделей мають засувки по колу решітки. Їх потрібно відкрити, щоб зняти передню частину. Деякі вентилятори, наприклад, моделі з потужним повітряним потоком, кріпляться гвинтами, у такому випадку знадобиться викрутка. Замочіть решітку у мильній воді. Наповніть раковину чи ванну теплою водою з додаванням м’якого мийного засобу. Залиште решітку на кілька хвилин, потім протріть мікрофіброю, особливо між прутами, де накопичується пил. Очистьте лопаті. Якщо вони знімаються, обережно відкрутіть фіксатор. Протріть їх вологою ганчіркою чи змийте під струменем теплої води, якщо виробником дозволено контакт із водою. Якщо лопаті незнімні, використовуйте суху м’яку ганчірку чи пилову щітку, щоб прибрати пил. Витріть насухо. Усі деталі, які контактували з водою, мають повністю висохнути перед збиранням вентилятора. Не допускайте, щоб вода потрапила на електричні компоненти. Зберіть вентилятор. Поверніть решітку на місце, надійно закріпіть засувки чи гвинти. Переконайтеся, що всі елементи закріплені, перш ніж вмикати пристрій.

Поради

Для легкого прибирання використовуйте пилотяг з насадкою-щіткою. Це допоможе швидко прибрати пил без розбирання.

Не використовуйте абразивні губки, щоб не подряпати пластикові деталі.

Працюйте на вулиці чи на балконі, щоб пил не розлітався по кімнаті.

Зберігайте вентилятор накритим під час простою, щоб запобігти накопиченню пилу та павутиння.

Чистий вентилятор — це не лише естетика, а й комфорт, безпека та здоров’я. Якщо ви приділите всього 15–20 хв раз на кілька місяців, ви отримаєте потужніший потік прохолоди та подовжите життя своєму домашньому «рятівнику від спеки».