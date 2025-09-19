Як помити вікна знадвору до кристальної чистоти: прості поради для ідеального блиску / © Credits

Проте миття вікон знадвору часто відкладають на потім, здається, що це складно та займає багато часу. Насправді ж, достатньо знати кілька секретів і процес стане легким та навіть приємним. Видання Martha Stewart розповіло про перевірені поради, як помити вікна зовні так, щоб вони сяяли кришталевою чистотою.

Що знадобиться

садовий шланг із насадкою-розпилювачем;

спеціальний засіб для миття зовнішніх вікон;

м’яка щітка чи неабразивна губка;

драбина чи стійка підставка (для важкодоступних місць);

гумові рукавички.

Альтернатива: у домашніх умовах можна зробити розчин самостійно, просто змішайте 2 л теплої води, 100 мл оцту та 1 ст. л рідкого мила.

Що робити

Оберіть правильний час. Не поспішайте мити вікна у сонячний день. Сонце швидко висушує мийний засіб і залишаться розводи. Найкраще — похмурий, сухий день або ранкові години.

Підготуйте поверхню. Спершу обполосніть скло шлангом, щоб змити пил, павутиння та пісок. Це запобіжить появі подряпин під час подальшого чищення.

Використовуйте правильний засіб. Зовні вікна покриваються пилом, дощовими слідами, пилком і кіптявою, тому універсальний «домашній» спрей може не впоратися. Для вікон із москітними сітками обирайте засіб, який можна наносити без їхнього зняття. Є навіть насадки для шланга зі спеціальним концентратом, вони допомагають дістатися до високих вікон без драбини.

Наносьте, чекайте та змивайте. Розпиліть засіб на скло зверху донизу. Дайте йому кілька хвилин подіяти, так він «розчинить» бруд. Особливо забруднені ділянки обробіть губкою. Після цього ретельно змийте все водою. Не поспішайте, залишки мийного засобу можуть стати причиною плям.

Подбайте про другий поверх. Високі чи важкодоступні вікна — найризикованіший етап. Якщо ви не впевнені у власній безпеці, краще замовити професійне прибирання. У багатьох українських містах є сервіси клінінгу, які працюють зі спеціальним обладнанням і гарантують бездоганний результат.

Поради

Використовуйте мікрофібру чи газетний папір для фінального полірування.

Не забувайте про підвіконня та рами, вони теж накопичують бруд.

Мийте вікна мінімум двічі на рік: навесні та восени.

Миття вікон зовні — це не каторжна праця, а проста процедура, якщо підійти до неї правильно. Оберіть похмурий день, підготуйте потрібні засоби та не забувайте про безпеку. І вже за годину ви отримаєте той самий «ефект кришталю», коли світло вільно заповнює кімнати, а вид із вікна стає справжньою насолодою.