Як позбутися дротяників і врятувати врожай: поради досвідченої садівниці / © Credits

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Ми дбайливо вирощуємо розсаду, готуємо грядки, з любов’ю висаджуємо перші рослини та очікуємо побачити, як усе це перетворюється на багаті врожай. Та іноді наші зусилля нівелює невидимий ворог — дротяники. Ці маленькі жовтуваті личинки можуть непомітно знищити ваш урожай, підгризати корінці та картоплю зсередини. На щастя, існують прості, екологічні та перевірені способи боротьби з ними — без хімії та зайвих витрат, про це розповіла садівниця та авторка сторінки Baba Olya, а також поділилася дієвими порадами, які допоможуть вам вчасно виявити шкідника, прибрати його зі своєї ділянки та зберегти врожай.

Що таке дротяник

Дротяники — це личинки жуків-лускунів та вони можуть мешкати у ґрунті до 5 років. Вони надзвичайно небезпечні для молодої розсади, особливо картоплі, моркви, буряка, томатів та салату. Личинки прогризають корінці рослин і підгризають картоплю, а це призводить до загибелі рослини чи значного зниження врожаю.

Як дротяники потрапляють на ділянку

З компостом або нестерильним перегноєм.

З насінням або рослинами з розсадників.

Мігрують із сусідніх ділянок або заносяться разом із землею під час будівельних чи господарських робіт.

Як зрозуміти, що на вашій грядці завівся дротяник

Рослини починають в’янути без видимих причин.

При викопуванні — коренева система обгризена.

Під час садіння картоплі видно пошкоджені картоплини.

У ґрунті помітні дрібні тверді жовтуваті личинки довжиною до 2,5 см.

Народний спосіб виловлювання дротяників — пастка з картоплі

Авторка сторінки поділилася ефективним методом, перевіреним на власному городі.

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Як зробити пастку:

Візьміть сиру картоплю, наріжте кружальцями чи половинками. Насадіть кожен шматочок на дерев’яну паличку (шпажку чи гілочку). Закопайте у ґрунт на глибину 5–10 см у тих місцях, де помітили активність шкідника. Відзначте місце — можна залишити верхівку палички на поверхні. Через 1–2 дні викопайте пастку — у картоплі будуть дротяники. Їх легко зібрати та знищити.

Порада: після збору шкідників, не залишайте використану картоплю на грядці — вона може привернути ще більше шкідників або загнити.

Профілактика — ключ до перемоги

Не залишайте бур’яни на грядці — особливо пирій, він приваблює дротяника.

Після збору врожаю вичищайте залишки рослин, перекопуйте грядку.

Не садіть чутливі культури на одному місці рік за роком.

Навесні та восени проводьте пастки-перевірки на дротяника.

Дротяник — це не вирок вашому врожаю. Навіть без використання агресивної хімії, ви можете ефективно з ним боротися. Трохи пильності, трохи картоплі та ваші рослини врятовані. Пам’ятайте, у природі все працює за своїми правилами і вчасно помічений шкідник — це вже наполовину врятований урожай.