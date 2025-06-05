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Як позбутися мурах у будинку та саду: поради, які дійсно працюють
Мурахи — гості, яких ніхто не чекає. Вони з’являються несподівано та швидко заповнюють простір, ніби відчувають, де можна поживитися.
Якщо ви одного ранку помітили цих дрібних комах на кухонному столі чи біля раковини — не панікуйте. Видання Real Simple зібрало ефективні методи боротьби з мурахами, які допоможуть захистити ваш дім і сад, без використання зайвої хімії.
Які мурахи найчастіше з’являються в оселі
Існує понад 12 000 видів мурах, але лише кілька з них мають звичку проникати у людські оселі. Найпоширеніші — домашні мурахи та мурахи-теслярі (.
Пахучі домашні мурахи
Ці дрібненькі (до 3 мм) мурахи безпечні, але дуже настирливі. Їхня улюблена локація — кухня. Вони полюбляють солодке та залишають після себе характерний запах при розчавлюванні (звідси й назва). Їх легко помітити завдяки «доріжкам» — цілуються вони не з романтики, а з метою обміну інформацією про джерела їжі.
Мурахи-теслярі
Цей вид уже небезпечніший — мурахи живляться деревиною та здатні завдати реальної шкоди меблям і конструкціям будинку. Вони схожі на термітів, але мають тонку талію та вигнуті вусики. Якщо ви помітили дрібні отвори в підвіконнях або стінах — можливо, це саме вони.
Як позбутися мурах у приміщенні без використання хімії
Іноді домашніх засобів буває достатньо, щоб відлякати небажаних гостей. Станьте справжнім детективом — знайдіть, звідки мурахи заходять, і чим вони харчуються. Це перший крок до перемоги.
Оцет проти мурах
Змішайте оцет і воду у пропорції 1:1 у пляшці з розпилювачем. Обробіть цим розчином усі місця, де мурахи проходять — він знищує хімічні сліди, за якими вони орієнтуються.
Бар’єр із прянощів
Створіть невидимий, але дієвий бар’єр:
Кориця
Кукурудзяне борошно
Кайєнський перець
Мелена крейда
Присипте цією сумішшю місця входу — підвіконня, щілини у підлозі, пороги. Але пам’ятайте про безпеку домашніх улюбленців: деякі інгредієнти можуть бути шкідливі для тварин.
Цитрусові шкірки
Сушені апельсинові чи лимонні кірки, змелені у порошок, стануть чудовим природним репелентом. Посипте ним шляхи мурах або просто залиште у місцях скупчення.
Ефірні олії
Мурахи не витримують запаху:
Чайного дерева
М’яти перцевої
Цитрусових олій
Змішайте кілька крапель ефірної олії з водою (¼ склянки води та 7–10 крапель олії), розпиліть суміш на дверні отвори, вікна та плінтуси. Але якщо у вас є кішки чи собаки — перевірте, чи безпечні ці олії для них.
Як боротися з мурахами у дворі
Навіть якщо у будинку чисто, мурахи можуть повернутись із саду. Щоб не допустити цього:
Усуньте вологу. Мурахи-теслярі шукають вологу деревину. Ремонт даху, перевірка підвалів, заміна гнилих дощок — усе це зменшить шанси на їхнє поселення.
Мильна вода. Якщо бачите мурашник — залийте його гарячою мильною водою. Це знищить колонію без використання хімікатів.
Якщо маєте справу з червоними мурахами. Ці агресивні види можуть жалити та викликати алергію. Краще не ризикувати — зверніться до професіоналів або використовуйте спеціальні приманки з інсектицидами, але дотримуйтеся інструкцій.
Коли варто звернутися до фахівців
Якщо:
Мурах занадто багато
Є ознаки пошкодження деревини
Ви не можете виявити джерело
— не намагайтесь усе вирішити самостійно. Служби дезінсекції мають потрібні засоби для безпечної та ефективної обробки.
Профілактика — найкращий засіб
Якщо ви не хочете щороку боротися з мурахами, дотримуйтеся кількох простих правил:
Усуньте протікання та стоячу воду
Підтримуйте чистоту на кухні
Не залишайте їжу та корм для тварин відкритими
Стежте за сміттям — воно має бути герметично закрите
Тримайте рослинність під контролем і не допускайте торкання до стін
Закрийте всі тріщини та отвори у фундаменті, вікнах, дверях
Позбутися мурах — цілком реально. Трохи уважності, крапелька терпіння, кілька натуральних засобів і ви знову насолоджуватиметесь затишком у домі. А ще краще — попереджати проблему, ніж її вирішувати.