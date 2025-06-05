Як позбутися мурах у будинку та саду: поради, які дійсно працюють / © Credits

Реклама

Якщо ви одного ранку помітили цих дрібних комах на кухонному столі чи біля раковини — не панікуйте. Видання Real Simple зібрало ефективні методи боротьби з мурахами, які допоможуть захистити ваш дім і сад, без використання зайвої хімії.

Які мурахи найчастіше з’являються в оселі

Існує понад 12 000 видів мурах, але лише кілька з них мають звичку проникати у людські оселі. Найпоширеніші — домашні мурахи та мурахи-теслярі (.

Пахучі домашні мурахи

Ці дрібненькі (до 3 мм) мурахи безпечні, але дуже настирливі. Їхня улюблена локація — кухня. Вони полюбляють солодке та залишають після себе характерний запах при розчавлюванні (звідси й назва). Їх легко помітити завдяки «доріжкам» — цілуються вони не з романтики, а з метою обміну інформацією про джерела їжі.

Реклама

Мурахи-теслярі

Цей вид уже небезпечніший — мурахи живляться деревиною та здатні завдати реальної шкоди меблям і конструкціям будинку. Вони схожі на термітів, але мають тонку талію та вигнуті вусики. Якщо ви помітили дрібні отвори в підвіконнях або стінах — можливо, це саме вони.

Як позбутися мурах у приміщенні без використання хімії

Іноді домашніх засобів буває достатньо, щоб відлякати небажаних гостей. Станьте справжнім детективом — знайдіть, звідки мурахи заходять, і чим вони харчуються. Це перший крок до перемоги.

Оцет проти мурах

Змішайте оцет і воду у пропорції 1:1 у пляшці з розпилювачем. Обробіть цим розчином усі місця, де мурахи проходять — він знищує хімічні сліди, за якими вони орієнтуються.

Бар’єр із прянощів

Створіть невидимий, але дієвий бар’єр:

Реклама

Кориця

Кукурудзяне борошно

Кайєнський перець

Мелена крейда

Присипте цією сумішшю місця входу — підвіконня, щілини у підлозі, пороги. Але пам’ятайте про безпеку домашніх улюбленців: деякі інгредієнти можуть бути шкідливі для тварин.

Цитрусові шкірки

Сушені апельсинові чи лимонні кірки, змелені у порошок, стануть чудовим природним репелентом. Посипте ним шляхи мурах або просто залиште у місцях скупчення.

Ефірні олії

Мурахи не витримують запаху:

Чайного дерева

М’яти перцевої

Цитрусових олій

Змішайте кілька крапель ефірної олії з водою (¼ склянки води та 7–10 крапель олії), розпиліть суміш на дверні отвори, вікна та плінтуси. Але якщо у вас є кішки чи собаки — перевірте, чи безпечні ці олії для них.

Реклама

Як боротися з мурахами у дворі

Навіть якщо у будинку чисто, мурахи можуть повернутись із саду. Щоб не допустити цього:

Усуньте вологу. Мурахи-теслярі шукають вологу деревину. Ремонт даху, перевірка підвалів, заміна гнилих дощок — усе це зменшить шанси на їхнє поселення.

Мильна вода. Якщо бачите мурашник — залийте його гарячою мильною водою. Це знищить колонію без використання хімікатів.

Якщо маєте справу з червоними мурахами. Ці агресивні види можуть жалити та викликати алергію. Краще не ризикувати — зверніться до професіоналів або використовуйте спеціальні приманки з інсектицидами, але дотримуйтеся інструкцій.

Коли варто звернутися до фахівців

Якщо:

Мурах занадто багато

Є ознаки пошкодження деревини

Ви не можете виявити джерело

— не намагайтесь усе вирішити самостійно. Служби дезінсекції мають потрібні засоби для безпечної та ефективної обробки.

Профілактика — найкращий засіб

Якщо ви не хочете щороку боротися з мурахами, дотримуйтеся кількох простих правил:

Реклама

Усуньте протікання та стоячу воду

Підтримуйте чистоту на кухні

Не залишайте їжу та корм для тварин відкритими

Стежте за сміттям — воно має бути герметично закрите

Тримайте рослинність під контролем і не допускайте торкання до стін

Закрийте всі тріщини та отвори у фундаменті, вікнах, дверях

Позбутися мурах — цілком реально. Трохи уважності, крапелька терпіння, кілька натуральних засобів і ви знову насолоджуватиметесь затишком у домі. А ще краще — попереджати проблему, ніж її вирішувати.