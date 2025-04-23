Як позбутися ос у саду і не дати їм повернутися / © Associated Press

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Ці дзижчачі комахи з’являються наче нізвідки, кружляють над солодощами, лізуть у склянки з лимонадом і часто стають причиною справжньої паніки на сімейних пікніках. Як же боротися з осами та зробити свою ділянку безпечною і затишною, розповіло видання Martha Stewart.

У чому небезпека ос

Оси — це не лише прикра прикраса літа, а й потенційна загроза, особливо для людей з алергією на їхній укус. Вони можуть жалити кілька разів поспіль, а деякі з них — надзвичайно агресивний. У світі існують тисячі видів цих комах, та найчастіше на садових ділянках трапляються кілька типових:

Грязьові оси — спокійні одинаки, які будують гнізда з глини;

Паперові оси — створюють гнізда у вигляді перевернутої парасолі під карнизами;

Жовті оси — маленькі агресивні хижаки, які часто будують свої домівки під землею;

Шершні — найбільші та найнебезпечніші, будують гнізда розміром з кавун.

Ознаки, що оси вже оселилися поруч

Якщо ви все частіше помічаєте, як навколо літньої тераси чи у кущах снують дзижчачі «розвідники» — це може свідчити про наявність гнізда. Особливу увагу зверніть на:

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Підвищену кількість ос у повітрі;

Паперові чи глиняні гнізда під навісами, карнизами чи у чагарниках;

Пошкодження дерев’яних поверхонь — оси гризуть деревину, щоб будувати гнізда.

Що приваблює ос у ваш сад

Їжа та напої: залишені шматочки фруктів, краплі соку чи крихти з шашликів — справжній бенкет для ос.

Квіти : яскраві аромати та солодкий нектар — ідеальна їжа для дорослих особин.

Тепло та світло: оси шукають теплі та захищені місця для гніздування, особливо перед зимівлею.

Як запобігти появі ос

Щоб уникнути небажаних сусідів, варто діяти на випередження.

Підтримуйте ідеальну чистоту на подвір’ї. Після пікніка — прибирайте. Залишена їжа та липкі плями — запрошення для ос.

Відмовтеся від квітів із різким ароматом

Обмежте кількість яскравих і запашних рослин. Натомість посадіть перцеву м’яту, чебрець, евкаліпт або цитронеллу — оси їх терпіти не можуть.

Закривайте сміттєві баки. Контейнери для сміття та переробки мають бути щільно зачинені. Навіть один відкритий кришталик цукру — це вже сигнал для комах.

Затуляйте щілини та отвори. Регулярно перевіряйте будинок, гараж, сарай та інші споруди. Оси можуть проникнути крізь найменшу тріщинку.

Натуральні засоби проти ос

Олія перцевої м’яти. Справжній ворог ос. Змішайте кілька крапель ефірної олії з водою у пульверизаторі та обробіть потенційні місця гніздування — карнизи, навіси, нижню частину меблів, чагарники.

Оцет і мильна вода. Цей розчин знищує ос та їхні гнізда. Але обережно: обприскувати потрібно ввечері, коли комахи менш активні та обов’язково з захисним одягом.

Фальшиве гніздо. Оси — дуже територіальні. Повісивши штучне осине гніздо (або зроблене власноруч із мішечка), можна відлякати нових переселенців.

Що робити, якщо оси вже поселилися

Не панікуйте — але й не легковажте. Якщо гніздо маленьке та доступне — можна обережно прибрати його самостійно ввечері. Якщо ж ос багато чи гніздо у важкодоступному місці — зверніться до фахівців.

Оси — частина природи, але не обов’язково частина вашого саду. Коли ви знаєте, що їх приваблює та що відштовхує, можна не тільки уникнути укусів, а й повернути собі літній простір. Аромат м’яти замість паніки, щільно закритий контейнер замість осиного вулика та жодна крилата «гостя» не зіпсує вам відпочинку.