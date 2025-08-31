Як позбутися павуків: поради, які дійсно працюють / © Credits

Восени та взимку проблема стає особливо актуальною, адже павуки шукають тепле, сухе та безпечне місце для життя. Це може не просто дратувати, але й лякати. Тож як їх позбутися без шкоди для себе, дітей та домашніх тварин, розповіло видання Martha Stewart.

Більшість видів, які трапляються в українських оселях, не становлять жодної загрози. Вони радше лякають виглядом, ніж реально шкодять. Проте є винятки:

Павук відлюдник — його укус може викликати серйозні алергічні реакції, особливо у дітей, людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання.

Чорна вдова — один із найнебезпечніших видів, відомий своєю отрутою. Її укуси трапляються рідко, але потребують медичної допомоги.

В Україні такі види зустрічаються вкрай рідко, проте знати про них корисно.

Чому павуки з’являються у домі

Восени та наприкінці літа павуків видно найчастіше — це період їхньої активності та пошуку партнерів.

Взимку вони тягнуться до тепла та сухості, особливо якщо у будинку є інші комахи, якими вони харчуються.

Підвали, горища, комори, щілини у вікнах та дверях — улюблені місця для їхнього поселення.

Як позбутися павуків

Видаляйте павутиння. Регулярно проходьте пилотягом по кутах кімнат, стелі та важкодоступних місцях. Це не лише прибирає павуків, а й знищує їхні яйця. Ліквідуйте джерела їжі. Якщо в оселі є комарі, мухи чи мурахи, для павуків це запрошення «на обід». Позбався від цих комах і павуків стане значно менше. Використовуйте пастки. Клейові пастки можна розставити у місцях, де часто з’являються павуки. Якщо ви гуманіст, накрийте павука банкою та обережно винеси його надвір. Зробіть натуральний репелент. Ефірна олія м’яти, лаванди чи кедра — природний спосіб відлякувати павуків. Достатньо кілька крапель олії розчинити у воді та розпилити біля вікон, дверей та у кутах. Альтернатива — розчин води з оцтом (1:1).

Як запобігти появі павуків

Запечатайте щілини та тріщини. Використовуйте герметик навколо вікон, дверей, труб і вентиляцій.

Вимикайте зовнішнє освітлення на ніч. Світло приваблює комах, а за ними й павуків.

Регулярно прибирайте. Чистота у підвалі, на горищі та у гаражі зменшує кількість місць, де можуть ховатися павуки.

Доглядайте за садом. Не дозволяйте гілкам дерев або кущів торкатися стін будинку, це «місток» для павуків у ваш дім.

Насправді павуки більше лякають нас, ніж шкодять. Вони — природні «санітари» дому, адже знищують інших комах. Але якщо їх забагато чи вони з’являються у спальнях і дитячих кімнатах, краще все ж вжити заходів.

Щоб позбутися павуків, не обов’язково одразу купувати хімію. Достатньо підтримувати чистоту, закривати доступ у дім і використовувати прості натуральні засоби. Так ви збережете спокій, красу оселі та уникнете небажаних «сусідів».