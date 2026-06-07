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ТСН у соціальних мережах

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Як позбутися плям від томатного соусу на пластиковому посуді — корисний лайфгак

Плями від томатного соусу на пластикових контейнерах — знайома проблема для всіх, хто любить домашню кухню. Навіть найакуратніше зберігання не рятує від характерного помаранчевого відтінку, який здається «в’їдається» у пластик назавжди.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Як позбутися плям від томатного соусу на пластиковому посуді

Як позбутися плям від томатного соусу на пластиковому посуді / © Credits

Приготування великих порцій пасти, соусів чи рагу — це завжди про комфорт і турботу про себе. Але після кулінарного задоволення часто залишається менш приємний «побічний ефект»: пластикові контейнери з жовто-помаранчевими слідами від томатів. Однак, за даними інформацією Martha Stewart, існує простий та доступний спосіб повернути контейнерам чистоту без агресивної хімії та виснажливого тертя.

Справа не лише у кольорі продукту, а й у хімії самого пластику. Він має властивість вбирати пігменти та кислотність томатних соусів, особливо якщо їжа була гарячою чи розігрівалася у мікрохвильовці. Проте хороша новина у тому, що проблему можна вирішити та навіть попередити.

Як прибрати плями від томатів

Варто використовувати просту суміш із трьох інгредієнтів, які зазвичай є на кожній кухні: харчова сода, засіб для миття посуду та вода. Базовий рецепт має такий вигляд:

  • харчова сода — 2 ст. л

  • вода — 1 ч. л

  • мийний засіб ¼ ч. л

Усі інгредієнти змішують одразу ц контейнері до утворення пасти, після чого поверхню ретельно протирають. Суміш залишають щонайменше на 15 хв, а потім знову очищують і промивають. За потреби процедуру можна повторити.

Деякі експерти також радять додати кілька крапель лимонного соку. Його природна кислотність допомагає розщеплювати пігменти та підсилює дію соди.

Як запобігти появі плям

Найкращий спосіб боротьби з плямами — їхня профілактика. Для страв із томатами рекомендується використовувати скляний чи керамічний посуд, який не вбирає пігменти.

Якщо у вас контейнер зі скляною основою та пластиковою кришкою, варто залишати трохи простору між соусом і кришкою, щоб уникнути прямого контакту. Ще один екологічний лайфгак — повторно використовувати скляні банки з-під соусів. Їх легко мити та вони чудово підходять для зберігання домашніх страв.

Плями від томатів — не вирок для улюбленого посуду. Достатньо простого домашнього засобу та правильних звичок зберігання їжі, щоб пластикові контейнери залишалися довше чистими.

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