Як позбутися подряпин на дерев’яній підлозі: дієві поради

Як позбутися подряпин на дерев’яній підлозі / © Associated Press

Добра новина полягає у тому, що не обов’язково викликати майстра чи шліфувати всю поверхню. Є прості домашні способи, які допоможуть повернути блиск вашій дерев’яній підлозі і саме про них розповіло видання Martha Stewart.

Подряпини — це не лише естетична проблема. Якщо пошкоджується верхнє покриття, деревина під ним залишається беззахисною. Через це туди потрапляють бруд і волога, а з часом дерево може деформуватися, потемніти чи навіть почати гнити. Тому будь-які ушкодження краще одразу виправляти.

Метод волоського горіха

Звичайний волоський горіх може стати вашим маленьким секретом для догляду за деревом. Його природні олії та пігменти чудово маскують легкі подряпини.

Як це зробити:

Очистьте підлогу м’якою мікрофібровою ганчіркою. Розламайте горіх навпіл. Повільно потріть ним місце пошкодження у напрямку волокон. Залиште на кілька хвилин, щоб олії вбралися. Відполіруйте ділянку чистою сухою ганчіркою.

Результат: світлі подряпини буквально «зникають» на очах.

Олія та оцет

Для глибших подряпин допоможе суміш оливкової олії та оцту. Олія заповнює подряпину, а оцет очищує та злегка затемнює відкриту ділянку дерева.

Рецепт:

оливкова олія ½ склянки

оцет ½ склянки

Як використовувати:

Змішайте інгредієнти. Змочіть у суміші м’яку тканину. Акуратно втирайте рідину у подряпину у напрямку волокон. Видаліть залишки суміші чистою серветкою.

Можна повторювати кілька разів, іноді потрібно трохи терпіння, щоб глибші пошкодження «зникли».

Восковий лайфгак

Якщо у вас є кольоровий віск або спеціальний восковий олівець для дерева, використовуйте його. Це швидкий спосіб замаскувати подряпини та не пошкодити покриття.

Як зробити:

Виберіть колір воску, який відповідає відтінку вашої підлоги. Злегка підігрійте віск феном. Заповніть ним подряпину. Відполіруйте ділянку мікрофіброю.

Після застигання воску не варто одразу ходити по підлозі, дайте їй «відпочити» кілька годин.

Метод зі сталевою вовною (ватою)

Цей метод краще залишити для старих або олійних покриттів. Якщо у вас поліуретановий лак, краще утриматися від цього методу. Але якщо поверхня дозволяє, сталева вовна допоможе прибрати глибші подряпини.

Як діяти:

Очистьте поверхню. Спершу протестуйте метод у непомітному місці. Дуже обережно потріть подряпину дрібною сталевою вовною по волокну дерева. Видаліть пил, нанесіть тонкий шар воску чи олії. Відполіруйте до блиску.

Увага: після роботи сталеву вовну потрібно одразу змочити водою чи покласти у металеву банку, адже суха, просочена олією вовна може самозайнятися.

Як запобігти новим подряпинам

Приклейте м’які повстяні накладки на ніжки меблів.

Регулярно підстригайте кігті домашнім улюбленцям.

Не ходіть по підлозі у вуличному взутті.

Щодня прибирайте пил і пісок, вони головні «вороги» покриття.

Дерев’яна підлога — це жива поверхня, яка з часом набуває свого характеру. Але подряпини не повинні бути його частиною. Трохи терпіння, правильні засоби і ваш паркет знову матиме вигляд, ніби його щойно поклали.