Як позбутися шкідників на японських кленах: рецепт простого та ефективного засобу

Японський клен

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Японські клени вітуть, якщо їх посадити в прохолодному, злегка затіненому місці, захищеному від сильних вітрів та палючого сонця. Щедра мульча з добре перепрілого органічного добрива допомагає утримувати вологу та заглушувати бур'яни, тоді як регулярне поливання, особливо протягом першого літа, є важливим для формування здорової кореневої системи.

Однак, навіть за такого догляду, клен все ще може бути вразливим до шкідників, зокрема попелиці, яка спричиняє такі проблеми, як медвяна роса. Експерти розповіли Еxpress.co.uk як їх позбутися.

Коли на рослини нападають комахи, на них зʼявляється падь — прозора або бурштинова, липка, цукриста рідина, що виділяється комахами, що висмоктують сік, такими як попелиці, щитівки та борошнисті червці, які живляться соком рослин.

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Попелиці, а саме зелені мухи та мошки, спочатку з'являються на соковитих, ніжних молодих пагонах. У міру зростання колонії вони поширюється на нижній бік молодого листя.

Якщо не лікувати, падь може приваблювати сажисту плісняву, яка має вигляд як «чорний або пиловий шар на поверхні листя». Це не вб'є ваше дерево, але може вплинути на фотосинтез і зробити ваш клен трохи послабленим.

Сильне зараження комахами, що висмоктують сік, також може уповільнити зростання, спотворити листя та в крайніх випадках послабити молоді дерева.

Як позбутися попелиці на японських кленах

Однак від неї легко позбутися за допомогою мила та води. Сильний струмінь води з садового шланга може вибити попелицю та щитівок.

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Якщо у вас немає шланга, експерт зазначає, що ви можете знищити багатьох попелиць, провівши вказівним і великим пальцями по листю та пагонах.

Поливайте листя лійкою, щоб змити мертву попелицю. Розпилювач для цього ще ефективніший.

Запобігти появі шкідників на ваших японських кленах також легше, ніж ви думаєте. Майстри садівництва пропонують розвести одну чайну ложку засобу для миття посуду у двох літрах води.

Вважається, що розведений засіб для миття посуду закупорює попелицю та призводить до її загибелі. Він не має негативного впливу на самі рослини.

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Для найкращих результатів зосередьтеся на обприскуванні нових пагонів та нижнього боку листя.

Також ефективно використовувати мистецтво відволікання уваги, щоб відлякати шкідників від кленів. Експерти зазначають, що основними «споживачами» попелиці є сонечка, журчалки та золотоочки. Приваблюйте їх до свого саду, посадивши чорнобривці та календулу.

Кропива також добре приманює комах, які харчуються попелицями. Цих комах приваблюють види попелиць, які колонізують кропиву, але не вражають інші садові рослини.

Дата публікації 18:50, 24.06.20 Кількість переглядів 6 Мурахи проти короїдів: в Вінницькій області випробовують новий метод боротьби зі шкідниками