Як позбутися смердючого запаху кросівок: поради, які справді працюють

Як позбутися смердючого запаху кросівок / © Getty Images

Причина виникнення смердючого запаху проста — тепло та волога створюють ідеальне середовище для розмноження бактерій. На щастя, існують перевірені способи, які допоможуть освіжити кросівки та запобігти появі «аромату», який псує настрій, про це розповіло видання Real Simple.

Як очистити кросівки

Прання у пральній машині

Якщо виробник дозволяє, виперіть кросівки у теплій воді з невеликою кількістю прального порошку та додайте склянку білого оцту. Оцет не тільки бореться з бактеріями, а й нейтралізує запахи.

Важливо: ніколи не додавайте кондиціонер для білизни, адже він може зруйнувати тканини з функцією відведення вологи.

Сушіння на сонці

Після прання залиште взуття висихати природним шляхом. Найкраще, на свіжому повітрі під сонячними променями, адже ультрафіолет має антибактеріальні властивості.

Не сушіть у сушарці чи біля батареї, висока температура пошкоджує клей та матеріал.

Альтернативні методи очищення

Якщо кросівки не можна прати, протирайте внутрішню поверхню розчином оцту (1:2 з водою).

Для замші та шкіри використовуйте спеціальні спреї-антисептики, які не шкодять матеріалу.

Як запобігти появі запаху

Правильні шкарпетки

Вибирайте спортивні шкарпетки із синтетичних тканин із додаванням срібних ниток або антибактеріального просочення. Вони краще відводять вологу та запобігають розвитку бактерій.

Чергування взуття

Не носіть щодня одну й ту саму пару. Дайте кросівкам хоча б добу, щоб вони «відпочили» та повністю висохли.

Використання поглиначів вологи

Насипте у кросівки трохи харчової соди та залиште на ніч. Вранці струсіть та пропилотяжте залишки.

Замість соди можна використовувати спеціальні дезодоранти-гранули для взуття.

Простіший лайфгак — вкласти всередину аркуш газети, він швидко забере вологу та запах.

Догляд перед зберіганням

Якщо ви плануєте прибрати кросівки на сезон:

обов’язково попередньо почистьте їх;

повністю висушіть;

набийте всередину газетами чи мішечками з силікагелем;

зберігайте у сухому місці у тканинному мішку, а не у поліетиленовому пакеті.

Поради

Використовуйте антибактеріальні устілки, адже їх можна прати чи змінювати кожні кілька місяців.

Обробляйте взуття антисептичним спреєм після інтенсивного тренування.

Якщо запах дуже стійкий, спробуйте покласти кросівки на ніч у морозильну камеру, у пакеті. Холод вбиває більшість бактерій.

Позбутися неприємного запаху кросівок реально, для цього достатньо поєднати регулярний догляд, правильні умови зберігання та кілька простих лайфгаків. І пам’ятайте, що профілактика завжди легша, ніж боротьба з проблемою.