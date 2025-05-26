Як позбутися ворсу на одязі без липкого ролера: 9 способів, які справді працюють / © Credits

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Зазвичай на допомогу приходить липкий ролер або спеціальна щітка, але що робити, коли під рукою немає жодного з них. Не панікуйте — є кілька перевірених способів впоратися з ворсом за допомогою підручних засобів. Видання Real Simple розповіло, як зберегти одяг чистим і стильним — навіть без спеціальних засобів.

Бритва — ваш несподіваний союзник

Звичайна одноразова бритва, яку ви використовуєте для гоління, може стати чудовим інструментом для видалення ворсу. Все, що потрібно — акуратно провести нею по тканині короткими, м’якими рухами. Уникайте занадто сильного натискання, щоб не пошкодити матеріал. Цей метод особливо добре підходить для трикотажу, флісу та щільної бавовни. Не використовуйте бритву на делікатних тканинах, таких як шовк або шифон.

Порада: спершу протестуйте метод на непомітній ділянці одягу.

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Клейка чи пакувальна стрічка

Якщо ролера під рукою немає, але десь завалявся скотч або пакувальна стрічка — ви врятовані. Обмотайте стрічку навколо долоні липкою стороною назовні та «притискайте» її до тканини та знімайте ворс. Після кожних кількох дотиків замінюйте стрічку на нову, щоби ворс не переносився назад.

Серветки для сушарки — не лише для приємного аромату

Серветки, які зазвичай використовуються у сушильних машинах, мають антистатичні властивості, завдяки яким вони ефективно зменшують електростатичне притягання ворсу до тканини. Просто протріть одяг серветкою — і ворсинки зникнуть. Цей спосіб чудово працює для одягу з синтетичних тканин, зокрема поліестеру.

Білий оцет — природна альтернатива кондиціонера

Під час прання додайте ½ склянки дистильованого білого оцту у відсік для пом’якшувача тканини. Оцет не лише пом’якшує тканину, а й запобігає утворенню ворсу, особливо на рушниках, светрах і постільній білизні. Крім того, це екологічно безпечний варіант, який не залишає запаху після полоскання.

Волога губка — швидке рішення для вологого чищення

Злегка волога (не мокра!) кухонна губка допоможе зібрати ворс із одягу. Протирайте тканину м’якою стороною губки в одному напрямку, щоби не розтерти ворсинки. Цей спосіб ідеально підходить для джинсів, бавовни та щільних матеріалів.

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Антистатичний спрей — профілактика ворсу

Вела кількість ворсу з’являється через статичну електрику. Використовуйте антистатичний спрей на одязі перед виходом з дому чи після прання. Він зменшує притягання пилу, пуху та ворсу й може істотно поліпшити зовнішній вигляд речей, особливо взимку. Обирайте спрей без агресивних хімікатів, безпечний для шкіри.

Сушіння на відкритому повітрі — старий добрий спосіб

Сушіть одяг природним способом — на вішалці чи мотузці. Це знижує тертя між тканинами, а отже — зменшує кількість ворсу. Якщо все ж користуєтесь сушаркою, виймайте речі ще трохи вологими, а далі досушуйте на повітрі. Такий підхід помітно знижує статичне електризування тканини.

Гумові рукавички — несподівана зброя проти ворсу

Змочені гумові рукавички створюють статичний ефект, який допомагає «витягувати» ворс із тканини. Просто одягніть рукавички, злегка зволожте їх водою та проведіть по тканині круговими рухами. Ви побачите, як ворсинки починають збиратися у кульки, які легко зняти руками.

Бритва для тканини — якщо вона все ж є під рукою

Хоч ми говоримо про способи без спеціальних засобів, не можемо оминути один із найефективніших інструментів — бритву для тканини. Якщо у вас вона є — користуйтесь! Вона дбайливо знімає ворс і пил без шкоди для тканини. Але будьте уважні: делікатні тканини, як-от кашемір чи меринос, можуть постраждати, якщо використовувати пристрій неправильно. Тестуйте на непомітній ділянці.

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Що допоможе запобігти появі ворсу

Періть одяг навиворіт

Уникайте прання ворсистих речей (наприклад, махрових рушників) разом із гладенькими тканинами

Використовуйте мішечки для прання дрібних речей

Не перевантажуйте пральну машину

Регулярно очищайте фільтр сушарки

Ворс — це не вирок вашому одягу. Навіть без липкого ролера ви маєте у своєму арсеналі способи, щоб швидко та ефективно повернути речам охайний вигляд.